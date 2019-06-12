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الأردن - والد يتسلم شهادة تخرج إبنته من كلية الطب بعد أيام من وفاتها بحادث طرق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح واللوعة والحزن على الفقدان والفراق،تسلم يعقوب الحوارات والد الدكتورة سحر الحوارات التي لقيت مصرعها صباح يوم عيد الفطر شهادة تخرجها في تخصص الطب البشري من الجامعة الهاشمية في محافظة الزرقاء بالأردن.



وتسلم والد الفقيدة بحضور والدتها شهادتها في حفل تخريج فوجها الذي اطلقت عليه الجامعة الهاشمية كاشف كوم فوج"سحر الحوارات" تيمناً بالطبيبة الطموحة التي رافقت زملاءها طيلة 6 سنوات وودعتهم صباح يوم العيد جراء حادث سير مؤلم وهي طريق عودتها للمنزل من المناوبة المسائية في أحد المستشفيات التي تعمل فيها.


وكتب والد الطبيبة الفقيدة قبل ساعات من مشاركته في حفل التخرج :" اليوم سأحضر حفل تخرج ابنتي الشهيدة الدكتورة سحر يعقوب من الجامعة، وسأعض على جرحي كذئب وقع في الأسر ففضل قطع يده على أن ينصاع للصياد".




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