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حملة واسعة للشرطة في الناصرة - ضبط أسلحة وذخيرة واعتقال مشتبه بتشغيل محطة لبيع المخدرات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت شرطة الناصرة امس الثلاثاء بحملة واسعة النطاق في الناصرة بحثا عن الاسلحة غير المرخصة ومكافحة ظاهرة المخدرات والتجارة بها ومخالفات اخرى في المدينة.


وخلال الحملة داهمت قوة من الشرطة والوحدات الخاصة حي كرم الصاحب في الناصرة حيث تم ضبط اسلحة غير مرخصة منها بندقية من نوع كارلو ومسدس FN  , واسلحة اخرى وذخيرة .


كما تم ضبط واعتقال 3 مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين بدون تصتاريح اقامة وعمل , حيث تم توقيف اثنين من اصحاب المحل للتحقيق معهما.


ومع بداية الاسبوع وخلال حملة سرية للشرطة تم اعتقال رجل 40 عاما بشبهة تشغيل محطة لبيع المخدرات على شارع بولس السادس في الناصرة .

وتم اعتقال المشتبه به وهو يقوم بعملية بيع مخدرات حيث داهمت قوة خاصة المكان واعتقلته .


وعثر في المكان على مخدرات (حشيش , ماريحوانا , دراجتان ناريتان وسيارة على ما يبدو تم اتسعمالها في ارتكاب المخالفات , اضافة الى مبلغ 6 الاف شيكل و 5 هواتف نقالة .

وتم تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم الاثنين القادم (17.6.19) .





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