بعد انتظار 19 عاما - الزوجان جواد وفاطمة محاجنة من ام الفحم يرزقان بابنهما البكر سيف ليلة عيد الفطر

استقبل المستشفى الانجليزي قسم الحمل والولادة فاطمة محاجنة من ام الفحم قبل موعد ولادتها بشهرين لتبقى تحت المراقبة، وذلك بسبب حملها المعرف بحمل في خطر، حيث رافقها طاقم الاطباء والممرضات وقاموا بمتابعتها حتى موعد ولادتها.

ولدت السيدة فاطمة ابنها سيف ليلة عيد الفطر بعد 19 عاما من زواجها لجواد محاجنة، لتسود الاجواء البهيجة والسعيدة قسم الوالدات لتضاعف فرحة العيد المبارك.إدارة وطاقم مستشفى الناصرة والانجليزي للحمل والولادة يتمنون للعائلة تمام السعادة والصحة، ألف مبروك.