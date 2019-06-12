مفتي, ماليزيا, يدعو, المسلمين, لزيارة, القدس,

جدد مفتي الولايات الفدرالية بماليزيا ذو الكفل محمد البكري، دعوة كافة المسلمين في أنحاء العالم لزيارة مدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى المبارك، خاصة العلماء ورجال الدين المؤثرين في مجتمعاتهم.

وأكد مفتي ماليزيا، لدى استقباله، اليوم الأربعاء، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أهمية الخطوة في نفوس الفلسطينيين عندما يجدون إخوانهم المسلمين يقفون بجانبهم في محنتهم، وكذلك رسالة لدولة الاحتلال أن مدينة القدس ليست للفلسطينيين وحدهم بل هي مدينة كل المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.وبحث الهباش مع مفتي ماليزيا، دور المسلمين في تعزيز صمود أهل مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على العاصمة الفلسطينية والحرم القدسي الشريف .