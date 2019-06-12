مفتي, ماليزيا, يدعو, المسلمين, لزيارة, القدس,

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قامت شرطة الناصرة امس الثلاثاء بحملة واسعة النطاق في الناصرة بحثا عن الاسلحة غير...
استقبل المستشفى الانجليزي قسم الحمل والولادة السيدة فاطمة محاجنة من ام الفحم قبل...
"لا يمكن لدولة تحتل شعبًا آخرًا أن تكون ديمقراطيّة، فالدولة التي تدوس بشكل ممنهج...
وقعت سارة نتياهو صباح اليوم الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع النيابة العامة في...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ظاهرة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: التحقيق - "مع التقدم...
وقع صباح اليوم الاربعاء حادث طرق على مدخل كفركنا مما اسفر عن اصابة شخص بجراح...
تحقق شرطة مسجاف في ملابسات وشبهات اقدام مجهولين في ساعات الليل بالقاء قنابل على...
يشارك البروفيسور اشرف ابريق ابن قرية ابو سنان , من معهد التخنيون وبالتعاون مع...
نفى اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل لكرة القدم , نفيا قاطعا الانباء والشائعات...