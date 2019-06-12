تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-12 14:55:41 الأردن - والد يتسلم شهادة تخرج إبنته من كلية الطب بعد أيام من وفاتها بحادث طرق |  2019-06-12 14:55:51 حملة واسعة للشرطة في الناصرة - ضبط أسلحة وذخيرة واعتقال مشتبه بتشغيل محطة لبيع المخدرات |  2019-06-12 13:45:51 بعد انتظار 19 عاما - الزوجان جواد وفاطمة محاجنة من ام الفحم يرزقان بابنهما البكر سيف ليلة عيد الفطر |  2019-06-12 13:38:59 توما- سليمان: معركة نتنياهو عقائديّة أيضًا! |  2019-06-12 13:31:03 مفتي ماليزيا يدعو المسلمين لزيارة القدس |  2019-06-12 13:26:14 أول ” ديسكو حلال ” في جدة يثير الجدل !! |  2019-06-12 12:45:01 بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية |  2019-06-12 12:45:11 ريانا "تلمح" لزواجها من حبيبها الملياردير السعودي سرا! |  2019-06-12 12:22:49 سارة نتنياهو توقع صفقة مع النيابة العامة - إعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وتغريمها ب 10 الاف اخرى |  2019-06-12 12:12:45 المطران عطا الله حنا : نرفض ثقافة العنف والانتقام وجرائم القتل المنتشرة في مجتمعنا وندعو الى اوسع رقعة توعية |  2019-06-12 11:57:34 تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز |  2019-06-12 11:56:40 26 جريحاً في قصف استهدف مطار أبها السعودي |  2019-06-12 11:39:24 نفاد 52% من الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية بغزة |  2019-06-12 11:32:01 اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا |  2019-06-12 11:08:34 فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أول ” ديسكو حلال ” في جدة يثير الجدل !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دشن ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة تحمل هاشتاج ” ديسكو في جدة ” عبروا فيها عن رفضهم وغضبهم الشديد عن مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع يروج لصالة ديسكو في جدة .



واعتبر الناشطون أن مثل هذه الأشياء هي مدخلات غريبة على المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده وطالبوا بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي يروج له .


وأظهر مقطع الفيديو الديسكو مشابها للطراز الغربي من حيث شكل الإضاءة الملونة والخافتة والسريعة .. وتقوم فتاة بشرح الأماكن الموجودة بالصالة والغرض المخصص لكلا منها كما علقت بإنه يوجد مكانا مخصصا للمشروبات الغازية أطلقت عليه إسم ” بار حلال ” .


ومن المقرر أن يتم غدا الخميس افتتاح الديسكو الذي يحمل إسم ” وايت جدة ” وهو فرع من الملهى الشهير ” وايت ” وموجود في دبي أيضا .


وسيمنع من هم أقل من سن ال 18 من الدخول إلى البار ولن يسمح بتقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد .. وسيفتح الملهى أبوابه من الساعة العاشرة مساءا إلى الساعة الثالثة صباحا .




كلمات متعلقة

أول, ”, ديسكو, حلال, ”, في, جدة, يثير, الجدل, !!,

تابعونــا

صور - لأول مرة.. أعمى يتسلق جرفا خطرا بمفرده! صور - لأول مرة.. أعمى يتسلق جرفا خطرا بمفرده! 2019-06-12 | 14:55:56

أصبح متسلق جبال بريطاني، أول رجل فاقد للبصر يتمكن من اعتلاء جرف Old Man of Hoy الصخري،...

بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية 2019-06-12 | 12:45:01

قرر تطبيق واتساب إضافة تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ...

البرق يضرب خوذة سائق دراجة ويرديه قتيلا! البرق يضرب خوذة سائق دراجة ويرديه قتيلا! 2019-06-12 | 10:40:48

ضرب البرق رجلا كان يقود دراجته النارية على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية،...

ميزات مهمة ومفيدة تظهر في "سكايب" ميزات مهمة ومفيدة تظهر في "سكايب" 2019-06-12 | 08:34:19

برز في تطبيق "سكايب" المخصص للهواتف الذكية ميزات جديدة انتظرها المستخدمون...

قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام! قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام! 2019-06-11 | 14:55:12

يحتفل السكان السابقون لقرية "كوردي" في ولاية "غوا" الهندية كل عام بظهور قريتهم من...

مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن 2019-06-11 | 10:58:55

شكّل مسبح تعتزم شركة بريطانية إنشاءه فوق برج شاهق، لغزا محيرا لرواد مواقع...

تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين! تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين! 2019-06-11 | 09:00:59

يعمل عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من...

الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر 2019-06-10 | 14:03:29

تسببت موجة حر قوية غير معتادة، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وصلت درجة حرارة...

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر 2019-06-10 | 12:23:56

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من اقتراب كويكب ضخم من الأرض في شهر سبتمبر المقبل .....

ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف "الآيفون"؟ ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف "الآيفون"؟ 2019-06-10 | 10:46:48

إذا فقدت هاتفك الذكي، في الوقت الحالي، فلا تقلق كثيرا، لأن هذا الأمر لا يعني ضياعه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب مسجد حسن بيك يافا مجهولون اعتداء استنكار مؤسسة الاقصى تكسير اعتداء أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة كريات انا ظنا منه انه عربي طعن يهودي تمديد اعتقال مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار الناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت الشيخ صياح الطوري نجله عزيز العراقيب النقب مواجهات تجريف هدم النقب غير المعترف بها قرية شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com