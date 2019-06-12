تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-12 12:45:01 بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية |  2019-06-12 12:45:11 ريانا "تلمح" لزواجها من حبيبها الملياردير السعودي سرا! |  2019-06-12 12:22:49 سارة نتنياهو توقع صفقة مع النيابة العامة - إعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وتغريمها ب 10 الاف اخرى |  2019-06-12 12:12:45 المطران عطا الله حنا : نرفض ثقافة العنف والانتقام وجرائم القتل المنتشرة في مجتمعنا وندعو الى اوسع رقعة توعية |  2019-06-12 11:57:34 تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز |  2019-06-12 11:56:40 26 جريحاً في قصف استهدف مطار أبها السعودي |  2019-06-12 11:39:24 نفاد 52% من الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية بغزة |  2019-06-12 11:32:01 اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا |  2019-06-12 11:08:34 فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة |  2019-06-12 10:39:11 البروفيسور اشرف ابريق من ابوسنان يشارك مع باحثيين عالميين بتطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية |  2019-06-12 10:26:54 اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو |  2019-06-12 09:00:25 مع بداية الشهر القادم - كل راكب دراجة كهربائية ملزم برخصة وامتحان نظري |  2019-06-12 09:02:55 وفاة 8 اطفال خلال العام 2018 جراء تعرضهم للدهس ورصد 5 حالات وفاة منذ مطلع العام 2019 |  2019-06-12 08:58:09 شاهدوا .. ملكة جمال الفلبين 2019 من أصول فلسطينية |  2019-06-12 08:48:20 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر تطبيق واتساب إضافة تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية "لأصدقائهم" من دون علمهم، كما هو متاح الآن.



وسمح واتساب للمستخدمين حفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.



ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.


ولكن واقعيا، سيكون باستطاعة كل من يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.


ولم تعلن واتساب عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.

وبدأ واتساب بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضا.


وتأتي خطوة واتساب بعد أسابيع من حادثة التسلل الإلكتروني التي استهدفت تطبيق التراسل الفوري.


وكان "واتساب" قد حث المستخدمين، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه في مايو، بعد بلاغ أفاد بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم، دون علمهم.


ومكنت الثغرة المهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف، عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على "واتساب".




كلمات متعلقة

بطريقته, الخاصة.., "واتساب", يبدأ, حماية, الصور, الشخصية,

تابعونــا

البرق يضرب خوذة سائق دراجة ويرديه قتيلا! البرق يضرب خوذة سائق دراجة ويرديه قتيلا! 2019-06-12 | 10:40:48

ضرب البرق رجلا كان يقود دراجته النارية على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية،...

ميزات مهمة ومفيدة تظهر في "سكايب" ميزات مهمة ومفيدة تظهر في "سكايب" 2019-06-12 | 08:34:19

برز في تطبيق "سكايب" المخصص للهواتف الذكية ميزات جديدة انتظرها المستخدمون...

قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام! قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام! 2019-06-11 | 14:55:12

يحتفل السكان السابقون لقرية "كوردي" في ولاية "غوا" الهندية كل عام بظهور قريتهم من...

مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن 2019-06-11 | 10:58:55

شكّل مسبح تعتزم شركة بريطانية إنشاءه فوق برج شاهق، لغزا محيرا لرواد مواقع...

تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين! تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين! 2019-06-11 | 09:00:59

يعمل عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من...

الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر 2019-06-10 | 14:03:29

تسببت موجة حر قوية غير معتادة، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وصلت درجة حرارة...

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر 2019-06-10 | 12:23:56

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من اقتراب كويكب ضخم من الأرض في شهر سبتمبر المقبل .....

ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف "الآيفون"؟ ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف "الآيفون"؟ 2019-06-10 | 10:46:48

إذا فقدت هاتفك الذكي، في الوقت الحالي، فلا تقلق كثيرا، لأن هذا الأمر لا يعني ضياعه...

الحل لامتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الواتساب الحل لامتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الواتساب 2019-06-10 | 09:26:07

يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتساب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف...

محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها "للسياحة" محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها "للسياحة" 2019-06-09 | 09:21:24

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فتح محطة الفضاء الدولية أمام "السياح" اعتبارا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربفتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةمستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار اقتحام مكتبة اجيال مدينة عرابة العبث محتوياتها سرقة ممتلكات عرابي صاحبها شرطة سطو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com