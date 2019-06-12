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العرض الأول لفيلم "الخائن" في مهرجان كان السينمائي ضم عددا من أشهر نجوم هوليوود...
من أجمل اطلالات العارضات العالميات في مهرجان كان السيننمائي هي اطلالة السوبر...
مين كانت نجمة اليوروفيجن من بين مقدمي البرنامج وقدام ملايين الناس من محتلف انحاء...
فاز المغني الهولندي دانكن لورانس بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2019 التي...
بعد أيام من ولادة الطفل الملكي ابن الأمير هاري وزوجته الدوقة مبغان نشر القصر...
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