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ريانا "تلمح" لزواجها من حبيبها الملياردير السعودي سرا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألمحت المغنية الشهيرة ريانا إلى أنها تزوجت من صديقها الملياردير السعودي حسن جميل سرا.



وأثارت النجمة الأمريكية التكهنات بشأن عقد قرانها، حيث تهربت من الإجابة عن أسئلة حول ارتباطها خلال مقابلة جديدة أجرتها مع إحدى المجلات.


وأثناء محادثة مع سارة سالون، النجمة التي شاركتها في فيلم Ocean's 8، في مقابلة لمجلة Interview، سُئلت ريانا عما إذا كانت متزوجة من الرجل الذي كانت تواعده على امتداد السنوات القليلة الماضية، كما سُئلت عما إذا كانت ستتزوج، لكن ريانا اختارت الصمت، ثم استدركت قائلة: "الله وحده يعلم ذلك يا فتاة، نحن نخطط والله يشاء، أليس كذلك؟".


وانتقلت نجمة البوب البالغة من العمر 31 عاما، إلى المملكة المتحدة في العام الماضي، حيث تعيش في كنف السرية في لندن منذ 12 شهرا.


وبدأ الحديث عن علاقة ريانا بالملياردير السعودي حسن جميل، عندما تم رصدهما وهما يتجولان في إسبانيا في يونيو 2017، ومنذ ذلك الحين، التقطت عدسات المصورين لقاءات عديدة بين الثنائي، منها العطلة الأخيرة التي تظهر استمتاعهما بإجازة "رومنسية" في قارب ضخم جدا قبالة ساحل أمالفي في إيطاليا، حيث بدت ريانا "سعيدة للغاية" وفقا لأحد المصادر المقربة منها.


جدير بالذكر أنه تم تصنيف ريانا مؤخرا أغنى امرأة في مجال الموسيقى، متفوقة بذلك على بيونسيه ومادونا بثروة صافية تقدر بـ600 مليون دولار، فيما تبلغ ثروة صديقها الملياردير ورجل الأعمال، نحو 1.5 مليار دولار.


تصوير - afp




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