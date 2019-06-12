سارة نتنياهو توقع صفقة مع النيابة العامة - إعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وتغريمها ب 10 الاف اخرى

وقعت سارة نتياهو صباح اليوم الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع النيابة العامة في قضية التجاوزات في مساكن رئيس الوزراء.

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ومن المقرر ان تقوم النيابة في لواء العاصمة بتقديم لائحة الاتهام المعدلة الى محكمة الصلح للمصادقة عليها لطي هذه القضية.وبموجبها ستقوم سارة نتنياهو بإعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وستغرم بعشرة الاف اخرى .وتطلب النيابة من المحكمة بادانة سارة نتياهو في تهمة استغلال اخطاء الاخرين دون الاحتيال