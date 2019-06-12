تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-12 12:45:01 بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية |  2019-06-12 12:45:11 ريانا "تلمح" لزواجها من حبيبها الملياردير السعودي سرا! |  2019-06-12 12:22:49 سارة نتنياهو توقع صفقة مع النيابة العامة - إعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وتغريمها ب 10 الاف اخرى |  2019-06-12 12:12:45 المطران عطا الله حنا : نرفض ثقافة العنف والانتقام وجرائم القتل المنتشرة في مجتمعنا وندعو الى اوسع رقعة توعية |  2019-06-12 11:57:34 تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز |  2019-06-12 11:56:40 26 جريحاً في قصف استهدف مطار أبها السعودي |  2019-06-12 11:39:24 نفاد 52% من الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية بغزة |  2019-06-12 11:32:01 اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا |  2019-06-12 11:08:34 فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة |  2019-06-12 10:39:11 البروفيسور اشرف ابريق من ابوسنان يشارك مع باحثيين عالميين بتطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية |  2019-06-12 10:26:54 اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو |  2019-06-12 09:00:25 مع بداية الشهر القادم - كل راكب دراجة كهربائية ملزم برخصة وامتحان نظري |  2019-06-12 09:02:55 وفاة 8 اطفال خلال العام 2018 جراء تعرضهم للدهس ورصد 5 حالات وفاة منذ مطلع العام 2019 |  2019-06-12 08:58:09 شاهدوا .. ملكة جمال الفلبين 2019 من أصول فلسطينية |  2019-06-12 08:48:20 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سارة نتنياهو توقع صفقة مع النيابة العامة - إعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وتغريمها ب 10 الاف اخرى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقعت سارة نتياهو صباح اليوم الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع النيابة العامة في قضية التجاوزات في مساكن رئيس الوزراء.



 ومن المقرر ان تقوم النيابة في لواء العاصمة بتقديم لائحة الاتهام المعدلة الى محكمة الصلح للمصادقة عليها لطي هذه القضية. 


وبموجبها ستقوم سارة نتنياهو بإعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وستغرم بعشرة الاف اخرى . 


وتطلب النيابة من المحكمة بادانة سارة نتياهو في تهمة استغلال اخطاء الاخرين دون الاحتيال


تصوير - afp




كلمات متعلقة

سارة, نتنياهو, توقع, صفقة, مع, النيابة, العامة, -, إعادة, 45, الف, شيكل, لخزينة, الدولة, وتغريمها, ب, 10, الاف, اخرى,

تابعونــا

المطران عطا الله حنا : نرفض ثقافة العنف والانتقام وجرائم القتل المنتشرة في مجتمعنا وندعو الى اوسع رقعة توعية المطران عطا الله حنا : نرفض ثقافة العنف والانتقام وجرائم القتل المنتشرة في مجتمعنا وندعو الى اوسع رقعة توعية 2019-06-12 | 12:12:45

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ظاهرة...

تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز 2019-06-12 | 11:57:34

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: التحقيق - "مع التقدم...

اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا 2019-06-12 | 11:32:01

وقع صباح اليوم الاربعاء حادث طرق على مدخل كفركنا مما اسفر عن اصابة شخص بجراح...

فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة 2019-06-12 | 11:08:34

تحقق شرطة مسجاف في ملابسات وشبهات اقدام مجهولين في ساعات الليل بالقاء قنابل على...

البروفيسور اشرف ابريق من ابوسنان يشارك مع باحثيين عالميين بتطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية البروفيسور اشرف ابريق من ابوسنان يشارك مع باحثيين عالميين بتطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية 2019-06-12 | 10:39:11

يشارك البروفيسور اشرف ابريق ابن قرية ابو سنان , من معهد التخنيون وبالتعاون مع...

اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو 2019-06-12 | 10:26:54

نفى اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل لكرة القدم , نفيا قاطعا الانباء والشائعات...

مع بداية الشهر القادم - كل راكب دراجة كهربائية ملزم برخصة وامتحان نظري مع بداية الشهر القادم - كل راكب دراجة كهربائية ملزم برخصة وامتحان نظري 2019-06-12 | 09:00:25

ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، لن يُسمح بقيادة الدراجات الكهربائية في شوارع...

وفاة 8 اطفال خلال العام 2018 جراء تعرضهم للدهس ورصد 5 حالات وفاة منذ مطلع العام 2019 وفاة 8 اطفال خلال العام 2018 جراء تعرضهم للدهس ورصد 5 حالات وفاة منذ مطلع العام 2019 2019-06-12 | 09:02:55

توفي امس الثلاثاء طفل من قرية ابو تلول في النقب يبلغ من العمر ست سنوات وذلك متأثرا...

جمهورية مولدوفا تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس جمهورية مولدوفا تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس 2019-06-12 | 08:32:10

قررت الحكومة المولدوفية برئاسة بافيل فيليب نقل سفارتها لدى اسرائيل من تل أبيب إلى...

مصرع العامل حامد أسعد من نابلس دهسا في منطقة كفر قاسم مصرع العامل حامد أسعد من نابلس دهسا في منطقة كفر قاسم 2019-06-12 | 05:44:15

توفي عامل من مدينة نابلس، ليلة امس الثلاثاء، اثر حادث دهس تعرض عليه خلال عمله في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما حافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة حريق بين الاطفاء عرابة مدينة استنفار شرطة اشواك بين اخماد منطقة مفتوحة عالقون معبر طابا انتظار ينتظرون منذ ساعات صباح اليوم الخميس فجر صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com