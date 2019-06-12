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تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: التحقيق  - "مع التقدم بالتحقيق الذي يجريه فريق التحقيق الخاص في الشرطة في جريمة مقتل ثابت الباز التي وقعت يوم 8.2.2019 في اللد القت الشرطة القبض هذا الاسبوع على مشتبه لتورطه بارتكاب الجريمة.



 المشتبه من سكان مدينة اللد يبلغ من العمر 22 عاما احيل يوم امس الى المحكمة في ريشون لتسيون ومع نهاية الجلسة مددت المحكمة فترة توقيفه ب 8 ايام اضافية.


التحقيق في القضية مستمر.




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