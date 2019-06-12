تمديد, اعتقال, شاب, من, اللد, ب, 8, أيام, بشبهة, الضلوع, بجريمة, قتل, الشاب, ثابت, الباز,

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وقعت سارة نتياهو صباح اليوم الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع النيابة العامة في...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ظاهرة...
وقع صباح اليوم الاربعاء حادث طرق على مدخل كفركنا مما اسفر عن اصابة شخص بجراح...
تحقق شرطة مسجاف في ملابسات وشبهات اقدام مجهولين في ساعات الليل بالقاء قنابل على...
يشارك البروفيسور اشرف ابريق ابن قرية ابو سنان , من معهد التخنيون وبالتعاون مع...
نفى اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل لكرة القدم , نفيا قاطعا الانباء والشائعات...
ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، لن يُسمح بقيادة الدراجات الكهربائية في شوارع...
توفي امس الثلاثاء طفل من قرية ابو تلول في النقب يبلغ من العمر ست سنوات وذلك متأثرا...
قررت الحكومة المولدوفية برئاسة بافيل فيليب نقل سفارتها لدى اسرائيل من تل أبيب إلى...
توفي عامل من مدينة نابلس، ليلة امس الثلاثاء، اثر حادث دهس تعرض عليه خلال عمله في...