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26 جريحاً في قصف استهدف مطار أبها السعودي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت قيادة التحالف السعودي ضد اليمن أن جماعة "أنصار الله" استهدفت صباح اليوم الأربعاء مطار أبها جنوبي المملكة وأصابته.



وأكد المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي إصابة 26 شخصا، تم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة.


وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لجماعة أنصار الله، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.




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