26, جريحاً, في, قصف, استهدف, مطار, أبها, السعودي,

كلمات متعلقة26, جريحاً, في, قصف, استهدف, مطار, أبها, السعودي,
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح الأربعاء، من خطر ما يُمكن أن يتعرض له المرضى في...
ذكرت وكالة "سانا" للأنباء اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم...
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات، معتبرا أنها "تسعى لأن تكون...
شدد الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية...
تمكنت وحدات الجيش السوري، من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، أطلقتها الجماعات...
قال وزير الخارجية جبران باسيل "أن لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين...
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو...
أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور...
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لتبني...
قتل 7 أشخاص، وأصيب 16 آخرون بحادث تصادم وقع في محافظة البحيرة بمصر. وأفادت...