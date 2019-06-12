نفاد, 52%, من, الأدوية, التخصصية, والمستهلكات, الطبية, بغزة,

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح الأربعاء، من خطر ما يُمكن أن يتعرض له المرضى في مستشفيات القطاع جراء النقص الدوائي.

وقالت الوزارة إن مرضى غزة يعيشون مرحلة غير مسبوقة من النقص الدوائي مع استمرار الحصار الاسرائيلي للعام الثاني عشر على التوالي.وبينت أن هناك نفادًا في 52% من الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية، مطالبةً في الوقت ذاته الجهات المعنية كافة التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الدوائية.ومنذ بداية العام، لم ترسل وزارة الصحة في رام الله الأدوية والعلاجات اللازمة لمشافي القطاع، بحسب مصادر طبية.كما قلصت الوزارة في رام الله في الآونة الأخيرة التحويلات الطبية الموجهة للمستشفيات الإسرائيلية بسبب اقتطاع "إسرائيل" لأموال المقاصة التي تجبيها للسلطة.وأعربت منظمات صحية وحقوقية عن تخوفها من هذا الإجراء ما يزيد من معاناة المرضي الفلسطينيين في ظل واقع صحي يصفونه بـ "السيء" بالمستشفيات.