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اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا



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وقع صباح اليوم الاربعاء حادث طرق على مدخل كفركنا مما اسفر عن اصابة شخص بجراح متوسطة. 




الشرطة وباشرت التحقيق في اسباب الحادث. وتنظيم حركة السير بعد ازدحامات مرورية في المكان.




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