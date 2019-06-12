فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة

وافيد انه وتم حرق سيارتين من نوع مرسيدس .وقد فار المشتبهن هاربين من المكان فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.

تحقق شرطة مسجاف في ملابسات وشبهات اقدام مجهولين في ساعات الليل بالقاء قنابل على السيارات الجاثمة في ساحة بيت المواطن رايق عفوني من عرابة .

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