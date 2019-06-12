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فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة مسجاف في ملابسات وشبهات  اقدام مجهولين في ساعات الليل بالقاء قنابل على السيارات الجاثمة في ساحة بيت المواطن رايق عفوني من عرابة .


وافيد انه وتم حرق سيارتين من نوع  مرسيدس .

وقد فار المشتبهن هاربين من المكان فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.




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