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البروفيسور اشرف ابريق من ابوسنان يشارك مع باحثيين عالميين بتطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يشارك البروفيسور اشرف ابريق ابن قرية ابو سنان , من معهد التخنيون وبالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة واليابان في تطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية.



يعتبر البروفيسور ابريق اليوم من كبار علماء الكيمياء في العالم وحصل مؤخرا على جائزة الاتحاد الأوروبي للأبحاث. 


ويتواجد الكثير من العلماء والباحثين العرب في التخنيون .




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