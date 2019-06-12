البروفيسور, اشرف, ابريق, من, ابوسنان, يشارك, مع, باحثيين, عالميين, بتطوير, علاج, للقضاء, على, الخلايا, السرطانية,

يعتبر البروفيسور ابريق اليوم من كبار علماء الكيمياء في العالم وحصل مؤخرا على جائزة الاتحاد الأوروبي للأبحاث.ويتواجد الكثير من العلماء والباحثين العرب في التخنيون .

يشارك البروفيسور اشرف ابريق ابن قرية ابو سنان , من معهد التخنيون وبالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة واليابان في تطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية.

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