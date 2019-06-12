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اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نفى اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل لكرة القدم , نفيا قاطعا الانباء والشائعات التي طالتهم وتحدثت عن  مشاركتهم في الكازينو بعد خسارة منتخب اسرائيل أمام نظيره بولندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.


واكد اللاعبون العرب انهم على قدر من المهنية والحرفية والتزام قوانين المسؤولين في المنتخب وانهم ابدا لم يخالفوا القوانين وان ما حدث كان لقاء مع شقيق اللاعب ضياء سبع حيث جلسوا وشربوا القهوة معا دون ان يكونوا دخلوا الكازينو .


ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الكرة شينو زوآرتس على أن الموضوع قيد الفحص، ولن يتخذ أي قرار الا بعد الحصول على تقرير كامل.


صور من المباراة - تصوير - afp




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