اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو

نفى اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل لكرة القدم , نفيا قاطعا الانباء والشائعات التي طالتهم وتحدثت عن مشاركتهم في الكازينو بعد خسارة منتخب اسرائيل أمام نظيره بولندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

صور من المباراة - تصوير - afp

واكد اللاعبون العرب انهم على قدر من المهنية والحرفية والتزام قوانين المسؤولين في المنتخب وانهم ابدا لم يخالفوا القوانين وان ما حدث كان لقاء مع شقيق اللاعب ضياء سبع حيث جلسوا وشربوا القهوة معا دون ان يكونوا دخلوا الكازينو .ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الكرة شينو زوآرتس على أن الموضوع قيد الفحص، ولن يتخذ أي قرار الا بعد الحصول على تقرير كامل.