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مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف تطورات حالتها الصحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثيرت الكثير من الشائعات حول مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا، وذلك بعد وقت قصير من إعلانها غيابها عن الساحة الفنية بسبب أزمة صحية مرت بها خلال شهر مضى.



محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، قرر الخروج عن صمته والرد على الأخبار التي نشرت حول إصابتها بالكبد مؤكدًا أنها غير صحيحة.


وقال وزيري في تصريحات صحفية لمجلة «سيدتي»، إن صحة هيفاء إلى تحسن، كما أنها غير مصابة بمرض السرطان كما روّجت بعض الشائعات، مهددًا بملاحقة مطلقيها قضائيًا، عندما تستعيد هيفاء عافيتها.


وأكد أنها تتحسن يومًا بعد يوم، وأن عودتها قريبة جداً.




وأوضح أنها تتواجد بالمستشفى بعد إصابتها بارتفاع في درجات الحرارة ويعمل الأطباء على معرفة سببها.


وكان الصحفي اللبناني إيلي باسيل، قد كشف عن إصابة هيفاء وهبي بالكبد، وأنها تعاني من حالة صحية حرجة وطالب جمهورها بالدعاء لها عبر صفحت الشخصية بموقع «إنستجرام»، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة جدًا لجمهورها.
الفنانة اللبنانية قامت خلال الساعات القليلة الماضية بتغير صورة البروفايل الخاصة بتطبيق “واتس اب”، الخاص بها وكتبت عليه جملة: “رجاء عدم الإزعاج”.




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