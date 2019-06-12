البرق, يضرب, خوذة, سائق, دراجة, ويرديه, قتيلا!,

ضرب البرق رجلا كان يقود دراجته النارية على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى لحادث سير قتل الأمريكي في مكانه.

وذكرت صحيفة The Daytona Beach News-Journal، أن سائق الدراجة النارية، البالغ من العمر 45 عاما، كان قادما من ولاية كارولينا الشمالية إلى ولاية فلوريدا وكان الطقس عاصفا وقتها.وترك البرق، وفقا للصور المنشورة من قبل شرطة المرور في منطقة الحادث، آثارا كبيرة على خوذته، فقد تضررت وتكسرت في عدة أماكن.ويقتل البرق سنويا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، ما معدله 49 شخصا، وأكثر الضحايا في ولاية فلوريدا، التي قتل فيها بسبب هذه الظاهرة الطبيعية 47 شخصا من عام 2008 حتى عام 2017.