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راموس : رونالدو لم يتصل بي للانتقال إلى يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل زميله السابق في الفريق الملكي، كريستيانو رونالدو، معه لإقناعه بالانضمام لصفوف فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي.



وقال راموس، في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "تربطني علاقة صداقة رائعة بكريستيانو، ولكني اتخذت قراري بالاستمرار مع ريال مدريد، دعنا نترك شائعات سوق الانتقالات، رونالدو لم يتصل بي أبدا لأنتقل إلى يوفنتوس".


وذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي رونالدو تدخل لإقناع راموس بالانضمام لصفوف يوفنتوس، بعد انتشار شائعات عديدة خلال شهر مايو الماضي، بشأن وجود خلافات بين المدافع الإسباني وإدارة الفريق الملكي، وهو ما دفعه لطلب الرحيل، ولكن راموس خرج، منذ عدة أيام، في مؤتمر صحفي وفند بنفسه جميع هذه الأنباء، مؤكدا استمراره مع المرينغي.


وشارك سيرخيو راموس، البالغ من العمر 33 عاما، في 28 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف.



ويحمل راموس الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المباريات الدولية مع منتخب بلاده، ورفع رصيده إلى 122 انتصارا، بعد فوز "لا فوريا روخا" على جزر فاروه (4-1)، يوم الجمعة الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ليفك شراكته مع إيكر كاسياس، زميله السابق في ريال مدريد والمنتخب الإسباني.




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