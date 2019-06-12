مع بداية الشهر القادم - كل راكب دراجة كهربائية ملزم برخصة وامتحان نظري

ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، لن يُسمح بقيادة الدراجات الكهربائية في شوارع البلاد إلا عبر استصدار رخصة واجتياز امتحان نظري، حيث قام مؤخراً نحو 200 شخص باجتياز الامتحان النظري واستصدار رخصة قيادة لتؤهلهم لقيادة تلك الدراجات.

وسيصبح هذا القرار ساري المفعول ابتداءً من 1 يوليو، ويتوجب على كل شخص من أصحاب الدراجات الكهربائية اجتياز الامتحان النظري طالماً أن السائق لديه رخصة قيادة سارية المفعول، وفي حال لم يكن لديه رخصة قيادة سيُطلب منه حمل شهادة تُثبت اجتيازه لامتحان السياقة النظري.