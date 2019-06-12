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ظريف: الإمارات تسعى لتكون إسرائيل ثانية في المنطقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات، معتبرا أنها "تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة".



وقال ظريف في حديث تلفزيوني: "الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة".


وأشار إلى أن "هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة".



واعتبر ظريف أن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي "إرهاب"، مؤكدا أنه "لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر".


وتابع: "لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، الحرب هي حرب".




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