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اليسا بصحة جيدة وتستعد للعودة الى لبنان قريبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن تطورات حالتها الصحية، مشيرة الى انها بحالة جيدة، وستعود الى عملها قريبا.



وكتبت ​اليسا​ على حسابها الخلاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يمكن أن أنتظر من أجل العودة إلى لبنان بلدي الحبيب وأنا حاليا بحالة جيدة وأفتقد منزلي وسأعود إلى عملي من جديد وأقوم باختيار أغاني ألبومي الجديد .. الكثير من الحب لجمهوري".


الجدير ذكره ان اليسا كانت قد وجهت رسالة لزميلتها الفنانة ​هيفا وهبي​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".




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