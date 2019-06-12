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مبابي منزعج من "سؤال ريال مدريد".. ويجيب بـ"جملة واحدة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في الأمسية التي بلغ فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 100 خلال مسيرته، كان البعض يتساءل: متى سيشرع اللاعب ذو العشرين عاما في إحراز الأهداف بقميص ريال مدريد الإسباني؟



وسجل مبابي، مساء الثلاثاء، هدفا خلال المباراة التي جمعت منتخب فرنسا بأندورا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليكسر بذلك حاجز الـ100 هدف في المسابقات الرسمية، وعمره لا يتجاوز 20 عاما.


وترافق اللاعب الشاب الكثير من التقارير الإعلامية، التي تفيد باقتراب مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي صوب ريال مدريد الإسباني.


إلا أن اللاعب السابق لموناكو فضل عدم الحديث، ليلة الثلاثاء، عن مستقبله، بعد تلقيه عددا من الأسئلة من الصحفيين، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.


واكتفى بالقول "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ريال مدريد.. أنتم دائما تسألونني نفس السؤال، لكن الوقت ليس مناسبا للإجابة".


تصوير - afp




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