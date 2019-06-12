كلمات متعلقةميزات, مهمة, ومفيدة, تظهر, في, "سكايب",
ضرب البرق رجلا كان يقود دراجته النارية على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية،...
يحتفل السكان السابقون لقرية "كوردي" في ولاية "غوا" الهندية كل عام بظهور قريتهم من...
شكّل مسبح تعتزم شركة بريطانية إنشاءه فوق برج شاهق، لغزا محيرا لرواد مواقع...
يعمل عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من...
تسببت موجة حر قوية غير معتادة، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وصلت درجة حرارة...
حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من اقتراب كويكب ضخم من الأرض في شهر سبتمبر المقبل .....
إذا فقدت هاتفك الذكي، في الوقت الحالي، فلا تقلق كثيرا، لأن هذا الأمر لا يعني ضياعه...
يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتساب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف...
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فتح محطة الفضاء الدولية أمام "السياح" اعتبارا...
تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي قصة مليونير بحريني نبيل أغاث طفلا...