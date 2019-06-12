تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-12 10:39:11 البروفيسور اشرف ابريق من ابوسنان يشارك مع باحثيين عالميين بتطوير علاج للقضاء على الخلايا السرطانية |  2019-06-12 10:26:54 اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل - لم ندخل الكازينو |  2019-06-12 09:00:25 مع بداية الشهر القادم - كل راكب دراجة كهربائية ملزم برخصة وامتحان نظري |  2019-06-12 09:02:55 وفاة 8 اطفال خلال العام 2018 جراء تعرضهم للدهس ورصد 5 حالات وفاة منذ مطلع العام 2019 |  2019-06-12 08:58:09 شاهدوا .. ملكة جمال الفلبين 2019 من أصول فلسطينية |  2019-06-12 08:48:20 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي |  2019-06-12 08:47:34 ظريف: الإمارات تسعى لتكون إسرائيل ثانية في المنطقة |  2019-06-12 08:32:10 جمهورية مولدوفا تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس |  2019-06-12 05:49:58 الملك عبدالله: سنواصل دعم الفلسطينيين وحماية المقدسات |  2019-06-12 05:44:15 مصرع العامل حامد أسعد من نابلس دهسا في منطقة كفر قاسم |  2019-06-12 05:23:48 انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي |  2019-06-12 05:21:26 الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة |  2019-06-12 05:20:09 وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: لن نشارك في ورشة البحرين لأن الفلسطينيين لن يشاركوا فيها |  2019-06-11 23:04:47 تعاني من رائحة الفم الكريهة؟.. إليك هذه الحلول |  2019-06-12 00:01:58 إيطاليا تقتنص فوزًا صعبًا على البوسنة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميزات مهمة ومفيدة تظهر في "سكايب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 برز في تطبيق "سكايب" المخصص للهواتف الذكية ميزات جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.



ومن أبرز هذه الميزات التي باتت متاحة لمستخدمي "سكايب" على أجهزة "أندرويد" و "Ios"، ميزة "مشاركة الشاشة"، والتي تتيح للمستخدم إظهار شاشة هاتفه الذكي لجهة الاتصال التي يتواصل معها أثناء المكالمات.


وللوصول لهذه الميزة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في "سكايب"، والنقر على زر"مشاركة الشاشة"، ومن ثم الضغط على خيار "إظهار الشاشة للجهة المتصلة حاليا فقط".


وكان القائمون على تطبيق "سكايب" قد طرحوا سابقا هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على الحواسب، وأوضحوا أنها ستسهل عليهم مشاركة البيانات والتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وتقديم الدعم التقني والبرمجي لتلك الأجهزة.


وظهرت في "سكايب" المخصص للهواتف أيضا بعض التعديلات التي حسنت خاصية الاتصال الصوتي، وغيرت قليلا من شكل واجهة الاستخدام، وجعلت القائمة عملية أكثر بالنسبة للمستخدم.




كلمات متعلقة

ميزات, مهمة, ومفيدة, تظهر, في, "سكايب",

تابعونــا

البرق يضرب خوذة سائق دراجة ويرديه قتيلا! البرق يضرب خوذة سائق دراجة ويرديه قتيلا! 2019-06-12 | 10:40:48

ضرب البرق رجلا كان يقود دراجته النارية على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية،...

قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام! قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام! 2019-06-11 | 14:55:12

يحتفل السكان السابقون لقرية "كوردي" في ولاية "غوا" الهندية كل عام بظهور قريتهم من...

مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن 2019-06-11 | 10:58:55

شكّل مسبح تعتزم شركة بريطانية إنشاءه فوق برج شاهق، لغزا محيرا لرواد مواقع...

تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين! تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين! 2019-06-11 | 09:00:59

يعمل عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من...

الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر 2019-06-10 | 14:03:29

تسببت موجة حر قوية غير معتادة، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وصلت درجة حرارة...

كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر 2019-06-10 | 12:23:56

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من اقتراب كويكب ضخم من الأرض في شهر سبتمبر المقبل .....

ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف "الآيفون"؟ ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف "الآيفون"؟ 2019-06-10 | 10:46:48

إذا فقدت هاتفك الذكي، في الوقت الحالي، فلا تقلق كثيرا، لأن هذا الأمر لا يعني ضياعه...

الحل لامتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الواتساب الحل لامتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الواتساب 2019-06-10 | 09:26:07

يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتساب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف...

محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها "للسياحة" محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها "للسياحة" 2019-06-09 | 09:21:24

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فتح محطة الفضاء الدولية أمام "السياح" اعتبارا...

مشاهد مؤثرة.. مليونير من البحرين يغيث طفلا في البيرو! مشاهد مؤثرة.. مليونير من البحرين يغيث طفلا في البيرو! 2019-06-06 | 11:32:28

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي قصة مليونير بحريني نبيل أغاث طفلا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث سخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات اصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسياطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتاصابة رجل علق تحت سيارة في كراج المنطقة الصناعية الناصرة اسعاف شرطة مستشفى الجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته اليشع ليفي مدرب منخب اسرائيل كرة القدم انتخاب اختيار عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار أطفال عرب مصرع وفاة 16 حوادث طرق دهس من المشاة العام الماضي معطيات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com