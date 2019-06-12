جمهورية, مولدوفا, تقرر, نقل, سفارتها, من, تل, أبيب, إلى, القدس,

قررت الحكومة المولدوفية برئاسة بافيل فيليب نقل سفارتها لدى اسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والمصادقة على اتفاقية تخصيص أرض لبناء سفارة الولايات المتحدة في مولدوفا.

وقال فيليب للصحفيين تعليقًا على هذا القرار: "كان علينا إقرار هذه الوثائق نظرا لعدم الاستقرار والغموض السياسي في بلادنا والأحداث السياسية الأخيرة، إذ يسعى أحد الأحزاب التي كانت تحاول دائما عرقلة هذين المشروعين، إلى الاستيلاء على السلطة".وأضاف أن الحديث يدور عن التزامين أخذتهما حكومته على عاتقها في وقت سابق.وأكد: "نريد التأكد من الوفاء بهذين الالتزامين بغض النظر عما يحدث بعد الانتخابات المبكرة".