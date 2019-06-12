جمهورية, مولدوفا, تقرر, نقل, سفارتها, من, تل, أبيب, إلى, القدس,

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يشارك البروفيسور اشرف ابريق ابن قرية ابو سنان , من معهد التخنيون وبالتعاون مع...
نفى اللاعبون العرب في منتخب اسرائيل لكرة القدم , نفيا قاطعا الانباء والشائعات...
ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، لن يُسمح بقيادة الدراجات الكهربائية في شوارع...
توفي امس الثلاثاء طفل من قرية ابو تلول في النقب يبلغ من العمر ست سنوات وذلك متأثرا...
توفي عامل من مدينة نابلس، ليلة امس الثلاثاء، اثر حادث دهس تعرض عليه خلال عمله في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة اسرائيل للاعام العربي: في اطار...
اليوم الاربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة...
أسفر شجار عائلي مساء الثلاثاء في بلدة كفرقرع عن اصابة سيدة بجراح وصفت بين...
لقي الطفل صهيب نعيم الاعسم (٦ اعوام)من قرية ابو تلول في النقب مصرعه جراء تعرضه...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في دبوريه اخلاء عدد من...