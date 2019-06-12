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مصرع العامل حامد أسعد من نابلس دهسا في منطقة كفر قاسم



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 توفي عامل من مدينة نابلس، ليلة امس الثلاثاء، اثر حادث دهس تعرض عليه خلال عمله في كفرقاسم .


وقالت مصادر محلية ان العامل هو حامد فايز أسعد (52 عاما) من قرية بيتا جنوبي نابلس وقد توفي اثر حادث دهس تعرض له من قبل سيارة في منطقة كفر قاسم حيث اصيب باصابات خطيرة توفي متأثرا بها .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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