مصرع, العامل, حامد, أسعد, من, نابلس, دهسا, في, منطقة, كفر, قاسم,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة اسرائيل للاعام العربي: في اطار...
اليوم الاربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة...
أسفر شجار عائلي مساء الثلاثاء في بلدة كفرقرع عن اصابة سيدة بجراح وصفت بين...
لقي الطفل صهيب نعيم الاعسم (٦ اعوام)من قرية ابو تلول في النقب مصرعه جراء تعرضه...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في دبوريه اخلاء عدد من...
قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب (18 عاماً) من سكان مدينة الطيبة...
عرض المحامي قيس يوسف ناصر في جامعة تل ابيب هذا الاسبوع بحثه الأكاديمي عن حق الصحة...
يشجع هذا المشروع الاجتماعي المثير أبناء وبنات الشبيبة على التطوع والتقديم...
استقبل رئيس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس، ممثل...
توّجه نواب كتلة الجبهة البرلمانية، أيمن عودة، عايدة توما-سليمان، د. عوفير كسيف،...