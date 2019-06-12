الجيش, السوري, يسقط, طائرة, مسيرة, في, ريف, حماة,

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شدد الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية...
قال وزير الخارجية جبران باسيل "أن لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين...
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو...
أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور...
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لتبني...
قتل 7 أشخاص، وأصيب 16 آخرون بحادث تصادم وقع في محافظة البحيرة بمصر. وأفادت...
كشف موقع متخصص عن العثور على لوحة "منقذ العالم" للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو...
لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق نشب مساء أمس الاثنين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية...
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن كل" ساعتين تموت أم و6 مواليد في...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إدارة الرئيس ترمب ومن...