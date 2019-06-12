الجيش, السوري, يسقط, طائرة, مسيرة, في, ريف, حماة,

تمكنت وحدات الجيش السوري، من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، أطلقتها الجماعات الإرهابية في ريف حماة.

وقالت وكالة "سانا"، ، إن الطائرة، التي أطلقتها "جبهة النصرة"، أسقطت في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم.وذكرت الوكالة، أن الجيش السوري، تمكن من القضاء على مجموعات مسلحة بكاملها في ريفي حماة وإدلب، وذلك خلال رده على الاعتداءات على المناطق الآمنة. وأنه استهدف بالمدفعية والصواريخ، خطوط إمداد الفصائل المسلحة في أطراف بلدة كفر زيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي أيضا.