إيطاليا, تقتنص, فوزًا, صعبًا, على, البوسنة,

حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على ضيفه البوسنة والهرسك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

افتتح إيدين دجيكو النتيجة بالهدف الأول للبوسنة بالدقيقة 32، ليعادل لورينزو إنسيني النتيجة لإيطاليا بالدقيقة 49، قبل أن يحرز ماركو فيراتي، الهدف الثاني بالدقيقة 86.ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة من 4 مباريات، فيما يتجمد رصيد البوسنة عند 4 نقاط، بالمركز الخامس.