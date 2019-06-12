إيطاليا, تقتنص, فوزًا, صعبًا, على, البوسنة,

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بعد الاهتمام الكبير بتقديم ريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو...
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد،...
كشف موقع Tuttosport الإيطالي أن نادي يوفنتوس يخطط لضم 4 لاعبين من ريال مدريد دفعة واحدة...
فضل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد اللعب بجوار زميله في...
نشر النجم المصري محمد صلاح صورتين على حساباته الرسمية في مواقع التواصل...
تحدث عرفة غزالي قبطان اليخت الذي استقله النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول...
كشف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل كريستيانو رونالدو، زميله السابق...
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعد الفوز بلقب دوري أمم أوروبا برفقة...
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توجيه نجيلا ترينداد الفتاة التي تتهم البرازيلي...
كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” عن الشروط الغريبة والصارمة التي وضعها نجم ريال...