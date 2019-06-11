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حسين الجسمي و سلطان بن محمد "أعز الناس"



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من أشعار سلطان بن محمد، طرح سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" رؤيته والحانه من خلال عمل غنائي جديد حمل عنوان "أعز الناس"، أسند توزيعها الموسيقي والمكساج والماستر لحسام كامل، وهي من الأغنيات التي تحمل مشاعر الحب والإخلاص في كلماتها المتميزة العاطفية.


وتعتبر الأغنية الجديدة "أعز الناس" التعاون الثاني للجسمي مع أشعار سلطان بن أحمد بعد أن كان التعاون الأول بأغنية "التاج" التي طرحت في البوم "حسين الجسمي 2010".

حملت الأغنية الجديدة الإيقاع السريع في لحن ورؤية الجسمي، وبخليط ما بين الإيقاعات الخليجية والعراقية، بمقام الكرد الحساس الجميل، مُزج فيه غناء الفنان مع الكورال بشكل جميل ومتميز.

هذا وقد عرضت أغنية "أعز الناس" عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي في موقع YouTube "ذو الأكثر من مليار مشاهدة" الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة، والإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.
حسين الجسمي و سلطان بن محمد "أعز الناس"




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