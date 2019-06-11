اصابة, سيدة, خلال, شجار, في, كفرقرع,

أسفر شجار عائلي مساء الثلاثاء في بلدة كفرقرع عن اصابة سيدة بجراح وصفت بين المتوسطة والطفيفة , حيث نقلت للمستشفى لاستكمال العلاج .

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مصرع الطفل صهيب الأعسم جراء تعرضه للدهس في ابو تلول بالنقب 2019-06-11 | 20:48:54 لقي الطفل صهيب نعيم الاعسم (٦ اعوام)من قرية ابو تلول في النقب مصرعه جراء تعرضه...

دبورية:اخلاء منازل بعد تسرب غاز 2019-06-11 | 19:39:18 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في دبوريه اخلاء عدد من...

اتهام شاب من الطيبة بحيازة المخدرات والقائها من النافذة والهروب من الشرطة 2019-06-11 | 18:07:14 قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب (18 عاماً) من سكان مدينة الطيبة...

بحث أكاديمي للمحامي قيس ناصر عن حق الصحة للفلسطينيين في غزة 2019-06-11 | 18:06:11 عرض المحامي قيس يوسف ناصر في جامعة تل ابيب هذا الاسبوع بحثه الأكاديمي عن حق الصحة...

كوكا كولا تطلق مشروع التطوع الضخم للشبيبة:Coca-Cola Wow 2019 2019-06-11 | 18:04:45 يشجع هذا المشروع الاجتماعي المثير أبناء وبنات الشبيبة على التطوع والتقديم...

رئيس جامعة القدس يستقبل ممثل المكسيك لدى فلسطين لبحث سبل التعاون البحثي والأكاديمي 2019-06-11 | 18:03:37 استقبل رئيس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس، ممثل...

نواب الجبهة يطالبون بإلغاء مخطط التحريش في وادي عارة 2019-06-11 | 18:02:31 توّجه نواب كتلة الجبهة البرلمانية، أيمن عودة، عايدة توما-سليمان، د. عوفير كسيف،...

رئيس الهستدروت:إغلاق مطار دوف هو خسارة للاجيال القادمة وسندعم النضال ضد اغلاق المطار 2019-06-11 | 18:01:04 قبل حوالي أسبوعين من الإغلاق المتوقع لمطار "دوف هوز" في تل أبيب ،عقد صباح اليوم...

اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية بين جولس ويركا 2019-06-11 | 17:39:15 جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...