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اصابة سيدة خلال شجار في كفرقرع



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أسفر شجار عائلي مساء الثلاثاء في بلدة كفرقرع عن اصابة سيدة بجراح وصفت بين المتوسطة والطفيفة , حيث نقلت للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة سيدة خلال شجار في كفرقرع




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