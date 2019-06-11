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رجال وسيدات الأعمال يجتمعون على مائدة بارتنر الرمضانية



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أقامت شركة  Partnerمساء يوم الإثنين الماضي مائدة إفطار لرجال الاعمال في المجتمع العربي بمشاركة شخصيات بارزة من رجال الأعمال ورؤساء وموظفين بارزين بالسلطات المحلية بالإضافة لإدارة مجموعة Partner التي تمثلت بالمدير العام السيد ايتسيك بنبنستي ,السيد  يوفال كينان نائب المدير العام, السيد عبد عدوي مدير التسويق بالمجتمع العربي. وحيث أقيم الإفطار في فندق ليجاسي بمدينة الناصرة. 


ايتسيك بنبنستي مدير عام مجموعة بارتنر استقبل الحضور بكلمة ترحيبية وابتدأ حديثه بالتهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وقال :" في هذا الشهر الفضيل نحن ننتهز الفرصة لتعزيز علاقتنا مع شركائنا في سوق الاعمال من المجتمع العربي كما هو في كل عام, نلتقي هنا لنتحدث ونلمس عن قرب اهتماماتكم لنسعى دائما لتطوير وتقديم أفضل الخدمات وتمنى للحضور صوما مقبولا وإفطارا شهيا " .

وعقب السيد عبد عدوي  مدير تسويق بارتنر في المجتمع العربي حيث قال "لا شك ان اللقاء برجال الاعمال في المجتمع العربي هو انعكاس لسياسة الشركة في العمل بمسار يرضي متطلبات الزبائن والمبني على تفهم احتياجات سوق الأعمال في المجتمع العربي "

يشار الى أن شركة بارتنر تقيم هذا الحفل منذ عدة سنوات وقد أصبح بمثابة تقليد سنوي هام يجمع إدارة الشركة برجال الأعمال من المجتمع العربي . 




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