مصرع, طفل, تعرض, للدهس, في, ابو, تلول, بالنقب,

لقي الطفل صهيب نعيم الاعسم (٦ اعوام)من قرية ابو تلول في النقب مصرعه جراء تعرضه للدهس مساء اليوم الثلاثاء .





وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان الطفل نقل من مفرق ابو تلول على شارع 25 وتوفي متأثرا بجراحه.



ومن التحقيقات الاولية في الشرطة تبين ان الحديث يدور عن تعرض الطفل للدهس في ساحة المنزل.