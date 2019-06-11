تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 20:48:54 مصرع طفل تعرض للدهس في ابو تلول بالنقب |  2019-06-11 19:49:39 ريال مدريد يجهّز لهازارد ترحيبا يفوق كريستيانو |  2019-06-11 19:46:56 البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين |  2019-06-11 19:44:01 حاتم العراقي ونجاح جماهيري ما بين السعودية ولبنان |  2019-06-11 19:42:17 مصرع شحص دهساً في طريق رقم 4 |  2019-06-11 19:39:18 دبورية:اخلاء منازل بعد تسرب غاز |  2019-06-11 18:07:14 اتهام شاب من الطيبة بحيازة المخدرات والقائها من النافذة والهروب من الشرطة |  2019-06-11 18:06:11 بحث أكاديمي للمحامي قيس ناصر عن حق الصحة للفلسطينيين في غزة |  2019-06-11 18:04:45 كوكا كولا تطلق مشروع التطوع الضخم للشبيبة:Coca-Cola Wow 2019 |  2019-06-11 18:03:37 رئيس جامعة القدس يستقبل ممثل المكسيك لدى فلسطين لبحث سبل التعاون البحثي والأكاديمي |  2019-06-11 18:02:31 نواب الجبهة يطالبون بإلغاء مخطط التحريش في وادي عارة |  2019-06-11 18:01:04 رئيس الهستدروت:إغلاق مطار دوف هو خسارة للاجيال القادمة وسندعم النضال ضد اغلاق المطار |  2019-06-11 17:39:15 اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية بين جولس ويركا |  2019-06-11 14:55:47 فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء |  2019-06-11 14:55:29 لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، الذي يعد الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".  وذكرت وكالة "رويترز" أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخيا تعدان لاعبان رئيسان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين




كلمات متعلقة

البيت, الأبيض:, مصر, والأردن, والمغرب, أبلغتنا, بأنها, ستحضر, مؤتمر, البحرين,

تابعونــا

لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية 2019-06-11 | 14:55:29

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لتبني...

مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر 2019-06-11 | 12:04:25

قتل 7 أشخاص، وأصيب 16 آخرون بحادث تصادم وقع في محافظة البحيرة بمصر. وأفادت...

موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي 2019-06-11 | 09:00:16

كشف موقع متخصص عن العثور على لوحة "منقذ العالم" للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو...

مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا 2019-06-11 | 08:57:03

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق نشب مساء أمس الاثنين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية...

12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن 12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن 2019-06-11 | 08:48:03

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن كل" ساعتين تموت أم و6 مواليد في...

عريقات: إدارة ترمب بدأت هجوما على كل ما هو فلسطيني عريقات: إدارة ترمب بدأت هجوما على كل ما هو فلسطيني 2019-06-11 | 06:21:11

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إدارة الرئيس ترمب ومن...

نتنياهو: لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية نتنياهو: لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية 2019-06-10 | 20:11:57

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية،...

السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة 2019-06-10 | 17:11:41

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان الاتصالات مستمرة مع كل...

الأردن يحتفل بعيد الجلوس الملكي - صور وفيديو الأردن يحتفل بعيد الجلوس الملكي - صور وفيديو 2019-06-10 | 16:00:24

رعى الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،...

شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" 2019-06-10 | 14:20:34

قال شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، إن القرآن الكريم أخبر عن كائنات اسمها الجن ولها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليحصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا اطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي تخليص سائق اصابة علق داخل انقلاب شاحنة قرب القدس بيت شيمش نحشونسقطت عليه سيارة كراج مدينة عامل عكا حادث عمل اسعاف شرطة اصابة قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم كنيسة التجلي سرقة اقتحام تدنيس بيت القربان جبل الطور مجهولون تحقيق استنكار شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفوزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة الناصرة علي سلام معايدة النادي النسائي بلدية رئيس سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com