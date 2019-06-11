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مصرع شحص دهساً في طريق رقم 4



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مفترق جفعات شموئيل ، على الطريق 4 ، نحو الجنوب، وقع حادث طرق مروع حيث صدمت سيارة  عابر مشاة.

 عابر المشاة أحيل وهو في حالة صعبة (وفق لمصادر طبية) إلى مشفى تل هاشومير ، حيث تم الإقرار هناك للأسف عن وفاته.
  الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
مصرع شحص دهساً في طريق رقم 4




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