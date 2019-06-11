مصرع, شحص, دهساً, في, طريق, رقم, 4,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مفترق جفعات شموئيل ، على الطريق 4 ، نحو الجنوب، وقع حادث طرق مروع حيث صدمت سيارة عابر مشاة.

عابر المشاة أحيل وهو في حالة صعبة (وفق لمصادر طبية) إلى مشفى تل هاشومير ، حيث تم الإقرار هناك للأسف عن وفاته.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.