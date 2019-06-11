دبورية:اخلاء منازل بعد تسرب غاز

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في دبوريه اخلاء عدد من المنازل جراء تسرب غاز من اسطوانه كبيره تحت الارض وطواقم من الاطفاء والانقاذ مختصه بمعالجة المواد الخطره لا تزال تعمل على وقف التسرب ومنع انتشار كميات الغاز عن طريق ضخ ورش مواد خاصه في المكان .لم يبلغ عن اصابات.