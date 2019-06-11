اتهام, شاب, من, الطيبة, بحيازة, المخدرات, والقائها, من, النافذة, والهروب, من, الشرطة,

قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب (18 عاماً) من سكان مدينة الطيبة بحيازة كميات كبيرة من المخدرات .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة:"خلال نشاط للشرطة في تاريخ 30.5.19 لمكافحة ظاهرة المخدرات وصلت القوات الى منزل شاب من مدينة الطيبة وبعد أن قام رجال الشرطة بطرق الباب قام بالقاء من النافذة 6 اكياس عثر بداخلهم على 158 حبة مخدرات خطيرة بينهم سموم من نواع كنابيس بوزن 141 غرام تم توزيعهم على 110 اكياس.واضاف البيان بعد القاء المتهم للاكياس خرج عن طريق نافذة داخلية الى سقف قرميد ودخل الى بيت الجيران .الشرطة باشرت البحث في بيت المتهم وعثر على كمية اخرى من الكنابيس . الشاب اعتقل في نفس اليوم وتم تقديم لائحة اتهام بحقه اليوم الثلاثاء .