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بحث أكاديمي للمحامي قيس ناصر عن حق الصحة للفلسطينيين في غزة



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عرض المحامي قيس يوسف ناصر في جامعة تل ابيب هذا الاسبوع بحثه الأكاديمي عن حق الصحة للمواطنين الفلسطينيين في غزة وحقهم دخول اسرائيل لتلقي العلاج الطبي، وذلك خلال المؤتمر الذي عقدته كلية الحقوق في جامعة تل ابيب لعرض ومناقشة ابحاث الكتاب الأخير لمجلة الدراسات القضائية "ابحاث القضاء"، والذي أعد خصيصا للتعامل مع قضايا قطاع غزة. وسيتم نشر كتاب الأبحاث قريبا بعد إعداده بواسطة د. دورين لوستينغ والطالبات عدن طاطور ومجموعة من طلاب الحقوق في جامعة تل ابيب. 

وقد شارك المحامي قيس ناصر في كتاب الدراسات ببحث أكاديمي واسع عن حق الفلسطينيين في غزة دخول اسرائيل لتلقي العلاج الطبي في اسرائيل وخارجها، على ضوء حصار قطاع غزة وسيطرة اسرائيل على المعابر والمداخل البحرية للقطاع وعلى ضوء سياسة اسرائيل منع دخول الغزيين لإسرائيل لغايات العلاج الطبي سوى في حالات خاصة يكون فيه العلاج مصيريا لحياة المريض.
وبيّن المحامي قيس ناصر في البحث الأكاديمي ان دولة اسرائيل ما زالت مسؤولة عن الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة في كل المجالات وفي مجال الصحة أيضا، وذلك بسبب الحصار الذي تمارسه على غزة والذي يمنع المجتمع في غزة من ممارسة الحقوق الأساسية كالصحة والمستشفيات والمياه النظيفة والبيئة النظيفة والمسكن اللائق وغيرها، والتي تعتبر شروطا أساسية لممارسة الحق في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لكل مواطن.
إلى هذا لاقى بحث المحامي قيس ناصر تقديراً كبيرا من الحضور من المحاضرين والطلاب والمحامين في المؤسسات الأهلية، كما ناقش البروفيسور ايال غروس المختص في القانون الدولي البحث وقدم ملاحظات هامة للمقال، بالإضافة لملاحظات هامة قدمها البروفيسور ساندي كيدار المختص في حقوق الإنسان والدكتورة هالة خوري المختصة في القانون الدولي الجنائي والمحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة والمختص في القضايا الدستورية والدولية.
بحث أكاديمي للمحامي قيس ناصر عن حق الصحة للفلسطينيين في غزة




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