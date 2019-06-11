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كوكا كولا تطلق مشروع التطوع الضخم للشبيبة:Coca-Cola Wow 2019



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يشجع هذا المشروع الاجتماعي المثير أبناء وبنات الشبيبة على التطوع والتقديم للمجتمع. في نهاية المشروع سيصل عشرات آلاف الشبان إلى الحدث الصيفي الضخم والذي سيشارك فيه النجم العالمي J BALVIN ، إلى جانب كبار الفنانين من البلاد، والفريق المختار والمكون من 16 شابا وشابة حيث سينطلقون في رحلة مثيرة تجوب أنحاء أوروبا.

كما في كل عام، تطلق شركة كوكا كولا في البلاد التجربة الصيفية المثيرة للآلاف من أبناء وبنات الشبيبة في أنحاء البلاد. فبعد عامين من اطلاق كوكا كولا لمشروعها الاجتماعي المثير، والذي شجع آلاف الشبان والشابات على التطوع في أنحاء البلاد، تطلق الشركة Coca-Cola Wow 2019 
تحول المشروع إلى تقليد سنوي في كوكا كولا، بفضل المعطيات والأرقام غير المسبوقة التي تشير إلى مشاركة كبيرة. عام 2018 اختتم المشروع بمشاركة 24655 متطوع والذين استثمروا حوالي 107053 ساعة تطوع مع تنفيذ نحو 50000 مهمة من الأعمال التطوعية الخيرية.
في إطار المشروع، سيتم اختيار منتخب يتكون من أبناء شبيبة تتراوح اعمارهم بين 18 - 16 عاما من جميع أنحاء البلاد، والذين تطوعوا وقاموا هذا العام بأكبر قدر من الأعمال الخيرية لصالح الجمهور والمجتمع، وسيحظون بالسفر في رحلة طويلة تشمل المغامرات وستجوب أنحاء أوروبا. من أجل اختيارهم، على ابناء الشبيبة اجتياز عملية من مرحلتين، (التفاصيل لاحقاً).
من أجل المشاركة في المشروع، سيقوم المتسابقون بعدة مهام اساسها إنجاز أعمال جيدة تعود بالفائدة على الجمهور والمجتمع، وسيقوم المشاركون بتجميع نقاط شخصية، ومن يقوم بجمع عدد النقاط الاكبر سيحظى بالوصول الى مرحلة التصنيفات والمنافسة على مكان في المنتخب.
من بين آلاف المتسابقين سيتم تشكيل المنتخب والذي سينطلق في رحلة مثيرة في أنحاء أوروبا، وسيكون السفر والتنقل في ليمو-باص، وهو عبارة عن مركبة نصفها حافلة والنصف الآخر ليموزين، وسيتنقل أعضاء المنتخب بين عدة مواقع واماكن جذب سياحية بارزة.
بالإضافة إلى المنتخب، ستقوم شركة كوكا كولا في البلاد بدعوة الآلاف من بنات وأبناء الشبيبة الى حدث موسيقي ضخم تكريما لهم على تطوعهم وعلى وصولهم الى عدد النقاط المطلوب من خلال القيام بالأعمال التطوعية. سيشمل الحدث حفلة حصرية للفنان الشهير J BALVIN الى جانب مجموعة من الفنانين الرائدين من البلاد، وسيقام الحدث في Live-Park في ريشون لتسيون.








مراحل المنافسة في مشروع  Coca-Cola WOW 2019:
 
في المرحلة الاولى، والتي بدأت خلال شهر ايار، وستستمر حتى منتصف شهر تموز، يقوم المتسابقون بافتتاح حسابات شخصية في الموقع الخاص بالفعالية، حيث توجد سلة نقاط في كل حساب، ويقوم المتسابق بملئها من خلال اتمام مهمات اجتماعية يتم تعريفها مسبقا، فمن خلال التعاون مع جمعية "روح جيدة – רוח טובה"، بإمكان المتسابقين التطوع والمساهمة في ساعات من اجل المجتمع في العشرات من الجمعيات المختلفة في انحاء البلاد، مثل تعبئة طرود غذائية للمحتاجين ومساعدة حيوانات في ضائقة. ساعات التطوع هذه ستمنح المشاركين نقاطاً عالية أكثر والتي سيتم تجميعها في حساباتهم الشخصية. 

من بين جميع المتسابقين الذين سيشاركون في المشروع الصيفي، ستتم دعوة أول 10000 متسابق ممن سيصلون إلى عدد النقاط المطلوب، إلى حدث الموسيقى الضخم بمشاركة أفضل الفنانين المحليين، وكذلك بمشاركة الفنان العالمي J BALVIN  وسيقام الحدث في Live-Park في ريشون لتسيون، ويشمل حفلات ونشاطات مختلفة.


في المرحلة الثانية، سيتم خلال اشهر الفعالية، اختيار نحو 500 متسابق ومتسابقة من أبناء وبنات الشبيبة ممن قاموا بتجميع عدد النقاط الاكبر على اساس النشاطات الاجتماعية والأعمال التطوعية الخيرية، وسيجتازون عملية تصنيف أولية سيتحدثون خلالها عن انفسهم ولماذا يعتقدون بانهم مناسبين للمنتخب، وستتم دعوة قسم منهم لأيام تصنيف ستقام امام لجنة خاصة. في نهاية كل يوم تصنيف سيتم اختيار 5 - 6 من ابناء الشبيبة للمنتخب، حتى استكمال عدد اعضاء المنتخب والبالغ 16 عضوا.


أورلي فلكس، مديرة التسويق في كوكا كولا قالت: "نحن فخورون بالإعلان وللسنة الثالثة عن خطوة COCA-COLA WOW والتي تعزز روح التطوع والتقديم للمجتمع. من ناحيتنا هذا الأمر بمثابة إثبات إضافي لمدى الجمال الداخلي والوعي لدى الجيل الشاب تجاه المجتمع، وهذه فرصة لنقدم الشكر للمتطوعين على آلاف ساعات التطوع للمجتمع".
 

المشاركة مخصصة للمتسابقين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 - 18 عاما. من اجل تقديم طلب للمشاركة يجب الدخول الى موقع كوكا كولا الالكتروني: www.cocacola.co.il وتعبئة استمارة التسجيل المرفقة.




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