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رئيس جامعة القدس يستقبل ممثل المكسيك لدى فلسطين لبحث سبل التعاون البحثي والأكاديمي



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 استقبل رئيس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس، ممثل المكسيك لدى فلسطين السيد بيدرو بلانكو، وذلك في زيارته الأولى لجامعة القدس منذ توليه منصبه الجديد، وهدف اللقاء إلى التعرف على الجامعة وبرامجها المختلفة تعزيزاً لسبل التعاون البحثي والأكاديمي القائم بين الطرفين.  وقدم أ.د. أبو كشك نبذة تعريفية حول جامعة القدس وكلياتها وبرامجها الشاملة لجميع متطلبات المجتمع، والانجازات العلمية والمجتمعية النوعية التي تحققها على جميع الأصعدة.   وتحدث أ.د. أبو كشك عن اتفاقيات التعاون البحثية والأكاديمية والمشاريع العلمية المتنوعة التي أبرمتها الجامعة مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى الإقليمي والدولي، والتي تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي تقوم بها الجامعة على الدوام.  وأكد أ.د. أبو كشك تطلع جامعة القدس إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المكسيكية، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية المختلفة على المستويين الأكاديمي والطلابي.  من جانبه، عبر السيد بيدرو بلانكو عن سعادته بهذه الزيارة واعجابه ببرامج الجامعة، وخطتها الاستراتيجية لتطوير الجانبين البحثي والأكاديمي.  وأكد ممثل المكسيك على تطلعه الدائم لتعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة القدس والمؤسسات والجامعات المكسيكية، مشدداً على أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها ببرامج تعاونية مشتركة.  ويشار أن لجامعة القدس عدة برامج تبادل مع جامعات مكسيكية والتي تهدف إلى خدمة طلبة الجامعة في مختلف التخصصات، وكذلك تتمتع الجامعة بشبكة علاقات واسعة مع عدة دول والتي وقعت معها العديد من اتفاقيات التعاون المشترك على المستويين الأكاديمي والطلابي.

رئيس جامعة القدس يستقبل ممثل المكسيك لدى فلسطين لبحث سبل التعاون البحثي والأكاديمي




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