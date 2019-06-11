نواب, الجبهة, يطالبون, بإلغاء, مخطط, التحريش, في, وادي, عارة,

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قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب (18 عاماً) من سكان مدينة الطيبة...
عرض المحامي قيس يوسف ناصر في جامعة تل ابيب هذا الاسبوع بحثه الأكاديمي عن حق الصحة...
يشجع هذا المشروع الاجتماعي المثير أبناء وبنات الشبيبة على التطوع والتقديم...
استقبل رئيس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس، ممثل...
قبل حوالي أسبوعين من الإغلاق المتوقع لمطار "دوف هوز" في تل أبيب ،عقد صباح اليوم...
جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
احترقت 6 سيارات كليا من جراء حريق شب بعد ظهر اليوم في حي غفعات شاؤول بالقدس. ...
اصدرت "وحدة الاسعاف نجمة داوود اليوم الثلاثاء بيانا نشرت من خلاله ارقاما مثيرة...
اعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ان الهستدروت ستعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار...
زار المدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل ابواب اليوم الثلاثاء مدارس...