اندلاع, حريق, كبير, في, منطقة, حرشية, بين, جولس, ويركا,

جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر

اندلع حريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة حرشية بين بلدتي جولس ويركا.



ووصلت ٤ طواقم اطفاء وانقاذ معززة بأربع طائرات اطفاء الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع اقترابه من البلدات المجاورة.