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اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية بين جولس ويركا



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جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر

اندلع حريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة حرشية بين بلدتي جولس ويركا.


ووصلت ٤ طواقم اطفاء وانقاذ معززة بأربع طائرات اطفاء الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع اقترابه من البلدات المجاورة.

اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية بين جولس ويركا




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