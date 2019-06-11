اندلاع, حريق, كبير, في, منطقة, حرشية, بين, جولس, ويركا,

اندلع حريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة حرشية بين بلدتي جولس ويركا.
ووصلت ٤ طواقم اطفاء وانقاذ معززة بأربع طائرات اطفاء الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع اقترابه من البلدات المجاورة.
ووصلت ٤ طواقم اطفاء وانقاذ معززة بأربع طائرات اطفاء الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع اقترابه من البلدات المجاورة.
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