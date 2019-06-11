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فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 احترقت 6 سيارات كليا من جراء حريق شب بعد ظهر اليوم في حي غفعات شاؤول بالقدس.


 ولم تقع إصابات.

 وأعادت الشرطة فتح الطرق التي قد أُغلقت بسبب الحادث.




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