عباس, النوري, يوضح, حقيقة, منع, ظهوره, على, الشاشات,

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قدم المخرج والكاتب باسم السلكا، اعتذاره لصناع مسلسل “الهيبة”، عن كتابة الجزء...
تجاوزت الفنانة سيرين عبد النور الخلافات التي حصلت منذ عدة سنوات مع الفنانة...
بدأت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة أجازتها الصيفية، واختارت أن تستهلها برحلة...
حقق الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" نجاحاً جماهرياً كبيراً في...
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إحتفل الفنان الفلسطيني محمد عسافبتحقيق أغنيته "مكانك خالي" الـ100 مليون مشاهدة...
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