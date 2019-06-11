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عباس النوري يوضح حقيقة منع ظهوره على الشاشات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى الممثل السوري ​عباس النوري​ استغرابه من نشر شائعة منع ظهوره عبر الشاشات المحلية الفضائية، مشيراً إلى أنه لا يعلم بأي خبر بهذا الخصوص.



وفي بيان صحفي وزعه على وسائل الإعلام قال: لا علم لي بهذا الخبر ولن أعلق على شيء من هذا القبيل، وأثق بأن هذا النوع من الأخبار يراد منها هدف واحد ووحيد هو التداول الأهوج والمنفلت على صفحات ثقافة المتسرعين واللاهثين وراء الإشاعات في الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف: ما صرحت به سابقاً حول بعض مسائل تاريخنا تم فهمه والترويج لفهمه بطريقة مسيئة للتاريخ قبل الإساءة لي والتي أشعلتها مواقع مختلفة ومخترعة ومفبركة ومشكوك فيها.


وأكد بأننا مخترقين في فضائنا الإلكتروني بشكل خطير ويسمح بإثارة كل ما هو حساس ومثير للرأي العام والخاص بآن واحد.


وختم بيانه بالقول: للعلم فالتلفزيون السوري بصدد استضافني في أحد برامجه وهم يحضرون لذلك بصدر رحب.




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