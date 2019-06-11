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قرية هندية "تظهر" مرة واحدة كل عام!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحتفل السكان السابقون لقرية "كوردي" في ولاية "غوا" الهندية كل عام بظهور قريتهم من تحت مياه أحد السدود الذي غمرها منذ 3 قرون تقريبا.



وكانت هذه القرية التي تقع بين جبلين في منطقة "غاتس" غربي الهند من أكثر القرى المزدهرة في  ولاية "غوا"، لكن السلطات المحلية قررت بناء سد على النهر الذي يمر عبرها، وترحيل سكانها وتعويض 600 عائلة كانت تقطنها بمنازل جديدة.

ومنذ العام 1986 غمرت مياه السد تلك القرية، لتظهر منازلها القديمة لمدة شهر واحد في السنة فقط، عندما تبدأ مياه السد بالانحسار في موسم الجفاف.



وتكريما لذكرى هذه القرية بات سكانها القدامى يأتون إليها في شهر الجفاف كل سنة، ليتصورا على أنقاض منازلهم التي يحنون إلى الأيام التي قضوها فيها.




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