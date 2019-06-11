كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، وافق على الانضمام ليوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعد 3 أعوام من رحيله عن نادي "السيدة العجوز".

وأشار الموقع إلى أن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، وافق بالفعل على شروط لاعب خط الوسط للعودة إلى "البيانكونيري".وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن باراتيتسي كان حاضرا في المباراة الودية بين فرنسا وتركيا والتي انتهت بخسارة "الديوك" 2-0، وعقد اجتماعا مع بوغبا، حيث أخبره الأخير برغبته في الرحيل عن اليونايتد، والعودة مجددا إلى يوفنتوس.وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد، صيف 2016، مقابل رقم قياسي وقتها بصفقة بلغت 120 مليون يورو، وعلى الرغم من تقديم أداء جيد نسبيا بقميص "الشياطين الحمر"، إلا أنه لم يرتق لمستواه الذي قدمه مع يوفنتوس سابقا.ولا يعتبر يوفنتوس النادي الوحيد الراغب بضم بوغبا، فما زال ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان راغبا بضمه لصفوفه.