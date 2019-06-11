لافروف:, على, روسيا, وأمريكا, الإعلان, عن, عدم, جواز, الحرب, النووية,

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قتل 7 أشخاص، وأصيب 16 آخرون بحادث تصادم وقع في محافظة البحيرة بمصر. وأفادت...
كشف موقع متخصص عن العثور على لوحة "منقذ العالم" للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو...
لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق نشب مساء أمس الاثنين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية...
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن كل" ساعتين تموت أم و6 مواليد في...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إدارة الرئيس ترمب ومن...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية،...
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان الاتصالات مستمرة مع كل...
رعى الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،...
قال شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، إن القرآن الكريم أخبر عن كائنات اسمها الجن ولها...
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من الهام البحث...