نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين

اصدرت "وحدة الاسعاف نجمة داوود اليوم الثلاثاء بيانا نشرت من خلاله ارقاما مثيرة للقلق عن زيادة حادة في عدد الاصابات بلدغات الافاعي في البلاد خلال الشهرين الاخيرين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ما يجب القيام به في حالة التعرض للدغة؟

ووفقًا لما ذكرته نجمة داود الحمراء ، فقد عولج 45 شخصًا من لدغات الافاعي منذ بداية أبريل، تم نقل أحدهم إلى المستشفى ، اثنان منهم في حالة خطيرة وخمسة في حالة معتدلة. كذلك تعرض 30 شخص للدغ، اثنان منهم في حالة خطيرة واثنان في حالة معتدلة.وفي الفترة من أبريل 2018 إلى بداية يونيو، تم علاج 199 شخص في البلاد ، تم نقل ثمانية منهم إلى المستشفيات في حالة خطيرة ، تم تحديد وفاة اثنين من الضحايا، رجل يبلغ من العمر 81 عامًا من منطقة شارون وامرأة تبلغ من العمر 75 عامًا من شمال البلاد، في المستشفى.وقال التقرير الطبي ان معظم الذين تعرضوا للدغات الافاعي من سكان وسط البلاد فقد تعرض 91 شخصا للدغات . و 64 في الشمال و 44 في الجنوب.ابق الضحية بعيدًا عن المنطقة ونقله إلى مكان آمن ، وتأكد من أن الضحية قد هدأ من التوتر والخوف، ممنوع تحريك العضو المصاب.أزل الملابس والمجوهرات عن العضو المتصلب، إن أمكن، كذلك حاول ان تلتقط صورة للافعى بعناية للمساعدة في تحديد نوعها لتسهيل العلاج .لا تعط الضحية الطعام أو الشراب.