نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين

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احترقت 6 سيارات كليا من جراء حريق شب بعد ظهر اليوم في حي غفعات شاؤول بالقدس. ...
اعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ان الهستدروت ستعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار...
زار المدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل ابواب اليوم الثلاثاء مدارس...
أصدرت مجموعة "لافاميليا" اليمينية المتشددة المحسوبة على فئة من مشجعي فريق بيتار...
لقي الشاب رامي ايوب 43 عاما من حيفا مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من الطابق...
طالبات الطب تفعلّن مبادرة مميزة لأجل المرضى في قسم علاج الطوارئ وأفراد عائلاتهم....
تطالب جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، كتلة الجبهة في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت...
أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر...
اعتقلت شرطة لواء الشمال 4 اشخاص (26,27,32,58) عاما من قرية دير الاسد بشبهة التجارة...