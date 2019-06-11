مؤلف, «الهيبة», يضع, تيم, حسن, في, ورطة,

قدم المخرج والكاتب باسم السلكا، اعتذاره لصناع مسلسل “الهيبة”، عن كتابة الجزء الرابع من المسلسل، وذلك بعد تعاونه مع الجزء الأول كمخرج، وكاتبًا للجزأين والثاني “العودة” والثالث “الحصاد”.

وقال السلكا في تصريحاته لإحدى المجلات اللبنانية: “قدمت اعتذاري للشركة المنتجة عن كتابة الجزء الرابع أو العمل به وتم انسحابي من المشروع بشكل ودي وبكل تفاهم من الطرفين”.وعن أسباب انسحابه أكد أن موضوع الكتابة كان دخيلًا على مشروع الإخراج بالفترة الأخيرة وكاد أن يتحول من هواية إلى مهنة وأن يطيح باسمي كمخرج لدرجة أن أغلب الصحفيين والنقاد وحتى مواقع البحث عبر الانترنت أقرنوا اسمي بصفة كاتب في حين أني أشق طريقي كمخرج منذ عام 2007، وحتى اللحظة.وبعد انسحاب باسم السلكا، لم يتم الإعلان عن مؤلف الجزء الرابع للعمل الأمر الذي وضع تيم حسن في ورطة بسبب الجزء الرابع للعمل.«الهيبة»، بطولة كل من تيم حسن، و سيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة الجزء الثاني من المسلسل.