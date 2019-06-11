تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 14:55:47 فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء |  2019-06-11 14:55:29 لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية |  2019-06-11 13:45:50 نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين |  2019-06-11 13:35:27 الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار |  2019-06-11 13:32:54 مدير عام وزارة التعليم ود.سمحون في زيارة تفقدية لمدارس الناصرة |  2019-06-11 12:36:37 بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق |  2019-06-11 12:04:25 مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر |  2019-06-11 14:00:48 مصرع رامي أيوب (43 عاما) من حيفا بعد ان سقط من ارتفاع 6 طوابق خلال تركيبه شبابيك في حيفا |  2019-06-11 11:32:30 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق |  2019-06-11 10:38:26 جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا |  2019-06-11 10:28:53 اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل |  2019-06-11 10:19:20 جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا |  2019-06-11 10:08:00 صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لماذا ترتدي ملكة بريطانيا "دبوس الماس"في عيدها كل عام؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتمتع إليزابيث الثانية بإمكانية الوصول إلى بعض أكثر المجوهرات العالمية إثارة ضمن مجموعتها الملكية الخاصة.



ومع ذلك، تعتمد ملكة بريطانيا دبوس زينة (بروش) واحدا، في كل عام، عند ظهورها في الموكب الاحتفالي Trooping the Color، وهو مناسبة تقليدية يتم اعتمادها منذ عام 1748، وتحيي خلالها ملكة بريطانيا عيد ميلادها "الرسمي".


وتحرص الملكة البالغة من العمر 93 عاما، على ارتداء الزينة نفسها في كل عام، والمتمثلة في دبوس مميز مرصع بالألماس.


وقالت غرانت موبلي، خبيرة الماس وعلم الجواهر، لموقع "إكسبرس" البريطاني: "تشتهر الملكة بمجموعتها الضخمة من الدبابيس الجميلة، ولكن هناك دبوس خاص وفريد من نوعه ترتديه في احتفالات عيد ميلادها، وهو دبوس ألوية الحرس".


ومع أن هذا الدبوس يعد قطعة مجوهرات رائعة، إلا أن قيمته ليست مادية فقط، حيث أن له دلالات تاريخية هامة تتعلق بالقوات المسلحة البريطانية.



وأوضحت موبلي: "هذا الدبوس هو زينة مثالية لليوم لأنه يجمع بين شارات الألوية الخمسة للجيوش البريطانية وجيوش الكومنولث، وهي: حرس غرينادير، وحرس كولدستريم، والحرس الإسكتلندي، والحرس الإيرلندي، وحرس ويلز، والذين يتناوبون كل عام على حمل أعلامهم للاحتفال بصاحبة الجلالة".



وارتدت ملكة بريطانيا الدبوس المرصع بالماس على مدار ثلاثين عاما الماضية، والذي صُنع في الأصل لجدتها الملكة ماري، وورثته عنها إليزابيث الثانية فيما بعد.



ولأن هذا الدبوس موجود لدى العائلة المالكية منذ فترة طويلة، فإنه يتمتع بقيمة وجدانية وتاريخية كبيرة، ما يجعله قطعة لا تقدر بثمن.


وكما هو الحال لمعظم المجوهرات الأخرى التي تملكها إليزابيث الثانية، سوف ينتقل الدبوس إلى الجيل التالي، حيث أنه يوما ما سيتم تكريم الأمير ويليام ضمن احتفالات Trooping the Color، وربما سترتدي زوجته كيت ميدلتون هذا الدبوس حينها، أو أنه سينتقل إلى ابنتهما الأميرة شارلوت.


وأشارت موبلي إلى أن الدبوس يضم رموز الألوية الخمسة للجيوش البريطانية في شكل بيضاوي ويحمل عبارة Quinque Juncta In Uno، باللاتينية، والتي تترجم إلى الإنجليزية على أنها "خمسة في كيان واحد".


وأضافت الخبيرة أن الملكة من محبي الماس، وهذا سبب آخر لتعلقها بهذا الدبوس المصنوع من الماس الطبيعي والنادر، والذي يعلو شكله الدائري تاج مرصع بالماس أيضا.




كلمات متعلقة

لماذا, ترتدي, ملكة, بريطانيا, "دبوس, الماس"في, عيدها, كل, عام؟,

تابعونــا

8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق 2019-06-11 | 11:32:30

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي العراقية أمس الإثنين بتداول وثيقة عقد قرآن صادرة من...

لهدف نبيل.. مئات النساء يسبحن عاريات! لهدف نبيل.. مئات النساء يسبحن عاريات! 2019-06-11 | 10:54:38

في خطوة جريئة ولافتة، تعرت حوالي 1.8 ألف امرأة في إيرلندا للمشاركة في سباق Strip and Dip...

لم يعجبها عطره.. فطلّقته! لم يعجبها عطره.. فطلّقته! 2019-06-10 | 15:49:42

تقدّمت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة في محافظة ​القاهرة​، بدعوى طلاق من زوجها بعد...

ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟ ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟ 2019-06-10 | 12:21:22

تزوّجت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الممثل اللبناني جورج خباز، من حبيبها...

طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات 2019-06-10 | 11:00:47

بعد حدوث مشاجرة بينها وبين والدها، إنتحرت طالبة مصرية، إذ كان الوالد يحاول...

حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب 2019-06-10 | 10:44:11

قالت المشعة الروسية، التي تسللت إلى أرضية الملعب، في المباراة النهائية لدوري...

اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ 2019-06-10 | 10:13:06

ماركة المجوهرات العالمية "مجنوليا" تصمم مجموعة مجوهرات ناعمة بدمج رموز الأزهار...

أطعمة ينصح خبراء التغذية الصبايا بتناولها أطعمة ينصح خبراء التغذية الصبايا بتناولها 2019-06-10 | 10:04:33

ينصح خبراء التغذية البريطانيون النساء اللواتي يرغبن بالمحافظة على شبابهن ونضارة...

انتصار جديد يضاف الى سجل انجازات جورج حبيقة انتصار جديد يضاف الى سجل انجازات جورج حبيقة 2019-06-03 | 13:05:04

انتصار جديد يضاف الى سجل انجازات المصمم اللبناني الفذ جورج حبيقة: الفنانة...

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز 2019-06-03 | 10:45:49

قتل رجل باكستاني زوجته المصابة بالإيدز في جنوب البلاد بعد أن اكتشف انتقال العدوى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم انقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان اشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة شكري عواوده نسبة تصويت 10 د عواوده انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين وطن علي امارة مصرع الطفلة رضيعة حادث طرق سيارة شارع 90 اغوار كفر كنا شرطة اسعاف اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com