تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 14:55:47 فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء |  2019-06-11 14:55:29 لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية |  2019-06-11 13:45:50 نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين |  2019-06-11 13:35:27 الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار |  2019-06-11 13:32:54 مدير عام وزارة التعليم ود.سمحون في زيارة تفقدية لمدارس الناصرة |  2019-06-11 12:36:37 بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق |  2019-06-11 12:04:25 مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر |  2019-06-11 14:00:48 مصرع رامي أيوب (43 عاما) من حيفا بعد ان سقط من ارتفاع 6 طوابق خلال تركيبه شبابيك في حيفا |  2019-06-11 11:32:30 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق |  2019-06-11 10:38:26 جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا |  2019-06-11 10:28:53 اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل |  2019-06-11 10:19:20 جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا |  2019-06-11 10:08:00 صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حقائق صادمة.. لا تستهن بإصابات الدماغ "الخفيفة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بعجز وظيفي دائم يمنعهم من ممارسة أنشطتهم اليومية، مقارنة بمن يتعرضون لإصابات أخرى.



وقال الباحثون في دورية غاما لطب الأعصاب، إنه رغم أن الإعاقات الإدراكية والجسدية طويلة الأمد أعراض معروفة جيدا لإصابات الدماغ المتوسطة والشديدة، فإن الأطباء لا يعلمون يقينا المسار المتوقع للتعافي من الإصابات الخفيفة.


وشملت الدراسة الجديدة 1154 مريضا يعانون إصابات دماغية خفيفة، و229 مريضا تعرضوا لإصابات استدعت تقويما للعظام دون إصابات في الرأس.


وبعد أسبوعين من الإصابة، وجد الباحثون أن 87 بالمئة من مرضى إصابات الدماغ و93 بالمئة من مرضى الإصابات الأخرى، تحدثوا عن معاناتهم من قصور في وظائف الجسم.


لكن بعد عام، كان حال مرضى إصابات الدماغ أسوأ، فقد وجد الباحثون أن 53 بالمئة منهم لا زالوا يعانون قصورا وظيفيا، بينما عانى 38 بالمئة من المصابين بإصابات أخرى من هذا القصور.


وقالت لينزي نيلسون كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي من كلية ويسكونسن للطب في ميلووكي: "للأسف لا يخضع كثير من المرضى المصابين بإصابات دماغية خفيفة لأي رعاية طبية لاحقة بعد خروجهم من المستشفى".


وأضافت نيلسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: "علينا بذل المزيد من الجهد لنتعلم كيف نحسن المسار الطبيعي للتعافي، حتى يعود المرضى إلى حياتهم أسرع".


وغالبا ما يتم إدخال من يتعرضون لإصابات دماغية متوسطة إلى شديدة إلى المستشفى أو وحدة العناية المركزة، لكن هناك إجماعا أقل بين المختصين على أفضل طريقة لمعالجة إصابات الدماغ الخفيفة.


فحتى الإصابات التي توصف بأنها "خفيفة" قد تؤدي لمشاكل جسدية ونفسية وإدراكية دائمة وقد تسبب عاهات أو إعاقات دائمة، خاصة عندما لا يخضع المرضى للعلاج.


ووجدت الدراسة أن حوادث السيارات هي السبب الأكثر شيوعا لإصابات الدماغ بنسبة 36 بالمئة، تليها السقطات بنسبة 24 بالمئة.


ووجد الباحثون أيضا أنه بعد مرور أسبوعين على الإصابة، يواجه المرضى عادة صعوبة في إتمام عملهم أو غيره من المهام المعقدة، كما أن التفاعل الاجتماعي كان مشكلة شائعة أيضا.


وبعد عام، وجدوا أن 17 بالمئة من مرضى المجموعتين يواجهون صعوبة في العمل وغيره من المهام، وعانى 17 بالمئة من مرضى إصابات الدماغ و18 بالمئة من مرضى الإصابات الأخرى، من مشاكل في التفاعل الاجتماعي.




كلمات متعلقة

حقائق, صادمة.., لا, تستهن, بإصابات, الدماغ, "الخفيفة",

تابعونــا

الإفراط بتناول المكسرات يحفز سرطان الكبد الإفراط بتناول المكسرات يحفز سرطان الكبد 2019-06-11 | 14:55:43

يعرف الجميع فوائد المكسرات العديدة لصحة الإنسان، ولكن ظهر أن الإفراط في...

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم 2019-06-11 | 12:10:53

أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...

مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون 2019-06-11 | 10:51:48

يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...

مشروب الماء بالليمون.. فوائد عظيمة لا تخطر على البال مشروب الماء بالليمون.. فوائد عظيمة لا تخطر على البال 2019-06-11 | 08:55:45

يزعم كثيرون أن لتناول الماء بالليمون فوائد صحية كثيرة منها تخفيض الوزن، ولكن ماهي...

دراسة: إصابات الدماغ الخفيفة قد تسبب عجزا بوظائف الجسم دراسة: إصابات الدماغ الخفيفة قد تسبب عجزا بوظائف الجسم 2019-06-10 | 20:26:46

أظهرت دراسة طبية أميركية أن من يتعرضوا لإصابات دماغية خفيفة، يكونوا أكثر عرضة...

أمراض قاتلة تهدد حياة من يتخطى وجبة الإفطار أمراض قاتلة تهدد حياة من يتخطى وجبة الإفطار 2019-06-10 | 16:00:11

حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة...

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم 2019-06-10 | 14:00:03

أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...

هل اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء؟ هل اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء؟ 2019-06-10 | 13:05:50

عارضت نتائج دراسة جديدة الفكرة السائدة التي تقول إن لحوم الأسماك والدواجن...

علاقة فيتامين "د" بالسكري.. دراسة تكشف "حقيقة غائبة" علاقة فيتامين "د" بالسكري.. دراسة تكشف "حقيقة غائبة" 2019-06-10 | 10:45:27

إذا كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري...

قلة تناول الفواكه والخضروات تقتل الملايين حول العالم قلة تناول الفواكه والخضروات تقتل الملايين حول العالم 2019-06-10 | 09:29:02

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات يوميًا قد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان الشاب معتز مصطفى زعرورة كفر مندا وفاة تفجع بلدة رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهالقدس الاقصى مظاهرة قرية نحف اعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةمارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي حريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎حسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر بث مباشر مانشستر سيتي مباراة دوري انجليزي محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق شفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com