مدير, عام, وزارة, التعليم, ود.سمحون, في, زيارة, تفقدية, لمدارس, الناصرة,

زار المدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل ابواب اليوم الثلاثاء مدارس الناصرة في جولة تفقدية برفقة مديرة لواء الشمال د.اورنا سمحون ومفتش الوزارة في اللواء.افتتح اليوم بجلسة عمل مع رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ود. اوررنا سمحون مديرة اللواء ومن ثم تمت زيارة مدرسة الحكمة الثانوية لمناقشة وضع المدرسة التربوي والتعليمي بشكل موسع مع استماع الاقتراحات حول اوضاع الطلاب لحضور الطاقم الاداري للمدرسة والمعلمين واصخاب الاختصاص.كما تم زيارة مدرسة بير الامير ومدرسة القسطل وثانوية الجليل والاعدادية على اسم المرحوم توفيق زياد .وبالنهاية اقيمت طاولة مستديرة بموضوع منع التسرب للطلاب بالمركز التربوي الناصرة.