تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 14:55:47 فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء |  2019-06-11 14:55:29 لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية |  2019-06-11 13:45:50 نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين |  2019-06-11 13:35:27 الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار |  2019-06-11 13:32:54 مدير عام وزارة التعليم ود.سمحون في زيارة تفقدية لمدارس الناصرة |  2019-06-11 12:36:37 بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق |  2019-06-11 12:04:25 مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر |  2019-06-11 14:00:48 مصرع رامي أيوب (43 عاما) من حيفا بعد ان سقط من ارتفاع 6 طوابق خلال تركيبه شبابيك في حيفا |  2019-06-11 11:32:30 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق |  2019-06-11 10:38:26 جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا |  2019-06-11 10:28:53 اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل |  2019-06-11 10:19:20 جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا |  2019-06-11 10:08:00 صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدير عام وزارة التعليم ود.سمحون في زيارة تفقدية لمدارس الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




زار المدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل ابواب  اليوم الثلاثاء مدارس الناصرة في جولة تفقدية برفقة مديرة لواء الشمال د.اورنا سمحون ومفتش الوزارة في اللواء.


 افتتح اليوم بجلسة عمل مع رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ود. اوررنا سمحون مديرة اللواء ومن ثم تمت زيارة مدرسة الحكمة الثانوية لمناقشة وضع المدرسة التربوي والتعليمي بشكل موسع مع استماع الاقتراحات حول اوضاع الطلاب لحضور الطاقم الاداري للمدرسة والمعلمين واصخاب الاختصاص.


كما تم زيارة مدرسة بير الامير ومدرسة القسطل  وثانوية الجليل والاعدادية على اسم المرحوم توفيق زياد .

 وبالنهاية اقيمت طاولة مستديرة بموضوع منع التسرب للطلاب بالمركز التربوي الناصرة.




كلمات متعلقة

مدير, عام, وزارة, التعليم, ود.سمحون, في, زيارة, تفقدية, لمدارس, الناصرة,

تابعونــا

فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء 2019-06-11 | 14:55:47

احترقت 6 سيارات كليا من جراء حريق شب بعد ظهر اليوم في حي غفعات شاؤول بالقدس. ...

نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين 2019-06-11 | 13:45:50

اصدرت "وحدة الاسعاف نجمة داوود اليوم الثلاثاء بيانا نشرت من خلاله ارقاما مثيرة...

الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار 2019-06-11 | 13:35:27

اعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ان الهستدروت ستعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار...

بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق 2019-06-11 | 12:36:37

أصدرت مجموعة "لافاميليا" اليمينية المتشددة المحسوبة على فئة من مشجعي فريق بيتار...

مصرع رامي أيوب (43 عاما) من حيفا بعد ان سقط من ارتفاع 6 طوابق خلال تركيبه شبابيك في حيفا مصرع رامي أيوب (43 عاما) من حيفا بعد ان سقط من ارتفاع 6 طوابق خلال تركيبه شبابيك في حيفا 2019-06-11 | 14:00:48

لقي الشاب رامي ايوب 43 عاما من حيفا مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من الطابق...

عناية خاصة بالمرضى وأفراد عائلاتهم بمبادرة طالبات الطب بمستشفى بوريا عناية خاصة بالمرضى وأفراد عائلاتهم بمبادرة طالبات الطب بمستشفى بوريا 2019-06-11 | 11:22:34

طالبات الطب تفعلّن مبادرة مميزة لأجل المرضى في قسم علاج الطوارئ وأفراد عائلاتهم....

جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا 2019-06-11 | 10:38:26

تطالب جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، كتلة الجبهة في...

اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل 2019-06-11 | 10:28:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت...

جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا 2019-06-11 | 10:19:20

أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر...

صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي 2019-06-11 | 10:08:00

اعتقلت شرطة لواء الشمال 4 اشخاص (26,27,32,58) عاما من قرية دير الاسد بشبهة التجارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية الياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة 5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق راهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات ساعيدك الى غزة شاب من طرعان القطار السريع حيفا جواد نصار سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com