مدير, عام, وزارة, التعليم, ود.سمحون, في, زيارة, تفقدية, لمدارس, الناصرة,

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احترقت 6 سيارات كليا من جراء حريق شب بعد ظهر اليوم في حي غفعات شاؤول بالقدس. ...
اصدرت "وحدة الاسعاف نجمة داوود اليوم الثلاثاء بيانا نشرت من خلاله ارقاما مثيرة...
اعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ان الهستدروت ستعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار...
أصدرت مجموعة "لافاميليا" اليمينية المتشددة المحسوبة على فئة من مشجعي فريق بيتار...
لقي الشاب رامي ايوب 43 عاما من حيفا مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من الطابق...
طالبات الطب تفعلّن مبادرة مميزة لأجل المرضى في قسم علاج الطوارئ وأفراد عائلاتهم....
تطالب جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، كتلة الجبهة في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت...
أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر...
اعتقلت شرطة لواء الشمال 4 اشخاص (26,27,32,58) عاما من قرية دير الاسد بشبهة التجارة...